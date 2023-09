Oberweißbach: Kinderbuchfigur Fritz erkundet touristisch die Spuren Friedrich Fröbels

Oberweißbach. Das zweite Buch der Reihe von Autorin Susanne Freiwald wird am Weltkindertag von 13 bis 15 Uhr im Oberweißbacher Fröbelhaus vorgestellt.

Zuerst an die Kleinen denken und damit die Großen gleichermaßen glücklich machen, das ist die Devise von Susanne Freiwald. Denn ihre Idee könnte wegweisend für die Zukunft des Tourismus sein.

Susanne Freiwald ist Autorin und hat mit Fritz eine Figur erschaffen, die kindgerecht touristische Ziele und Highlights des Thüringer Waldes beschreiben wird.

Fritz´ erstes Ziel ist die traditionelle Ankerstein Manufaktur in Rudolstadt, denn selbstverständlich möchten Kinder auch im Urlaub spielen. So erlebt Fritz eine ManufakTOUR in der Fabrik und beschreibt all seine Erlebnisse und diese gibt’s dann zum Nachlesen in dem im November 2022 erschienenen Kinderbuch von Susanne Freiwald, damit auch andere Kinder und Eltern inspiriert werden.

Dank der Illustratorin Vasiliki Mitropoulou aus München wurde Fritz zum Leben erweckt und ihre liebevollen Zeichnungen bereichern das Buch.

Der Proof Verlag aus Erfurt verlegte die erste Ausgabe. Nun folgt der zweite Teil. Fritz begibt sich auf Schnitzeljagd mit Friedrich Fröbel und wandelt auf seinen Spuren von Oberweißbach über Bad Blankenburg nach Keilhau - Dabei erhält bei jeder Station ein Puzzleteil zu einer Karte, die ihn zu einem Schatz an einem überraschend vertrauten Ort führt. Was da wohl drin ist? Friedrich Fröbel gilt als der Begründer des Kindergartens und seine Spielgaben sind weltweit bekannt.

Diesmal hat Jolanda Zürcher, Studentin an der HGB Leipzig, das Buch illustriert und viele Sehenswürdigkeiten in der Region aufs Papier gebracht und der Geschichte einen fast märchenhaften Charakter verliehen.

Das Buch erscheint zum Kindertag am 20. September und wird zwischen 13-15 Uhr im Fröbelhaus Oberweißbach vorgestellt.