Kinderfreude in Saalfeld über Baum zum 1. Advent

Saalfeld. Ein Saalfelder Unternehmen schenkt auch in diesem Jahr jedem der 19 Kindergärten in Saalfeld einen Weihnachtsbaum.

Das Saalfelder Unternehmen A & G Stahl schenkt auch in diesem Jahr jedem der 19 Kindergärten in Saalfeld einen Weihnachtsbaum. So auch dem Kindergarten „Kunterbunt“, wo sich die stellvertretende Leiterin Catharina Pache mit ihren „Käferkindern“ und „Regenbogenkindern“ sehr über den schmucken Baum freute. Bei der Übergabe in Gegenwart des Bürgermeisters Steffen Kania (CDU) war auch Daniel Bauer von den Stadtwerken Saalfeld dabei, der einen Scheck über 50 Euro mitbrachte. „Wir machen gern Kinder glücklich“, erklärte Otto. Und Bauer ergänzte: „Es ist wichtig, zusammen etwas für die Kinder der Region zu tun.“