Kindergarten-Adventsmarkt in Blankenburg

Bad Blankenburg. Es weihnachtet sehr im Awo-Kindergarten „Fröbelhaus“ in Bad Blankenburg.

Wer wollte, konnte am Mittwoch im Bad Blankenburger Awo-Kindergarten „Fröbelhaus“ einen Weihnachtsmarkt-Besuch machen – Mit Karussell, Zuckerwatte, Bratwurst, Kinderpunsch und einer ganzen Reihe von Aufführungen. An den Ständen gab es Dekoartikel aus Holz, aber auch viele Leckereien. Die Schüler-Big-Band von dem Königseer Gymnasium und die Tanzmäuse des einheimischen Carnevalclubs waren gekommen, um die Gäste musikalisch zu unterhalten. Moritz (im Bild) konfrontierte den Alten mit dem Rauschebart damit, dass er erwarte, dass sein Wunschzettel auch abgearbeitet werde. Ihn, wie allen anderen Steppkes erklärte dieser mit Engelsgeduld, dass er sich noch in der Nacht in Richtung Weihnachtsmannwerkstatt begeben werde.