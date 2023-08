Kindergarten in Gräfenthal erstrahlt in neuen Farben

Gräfenthal Gelb hat auf Wunsch der Kinder das triste Betongrau abgelöst - nächste Projekte und eine digitale Neuerung

Der AWO-Kindergarten "Blumenwiese" in der Oberen Coburger Straße in Gräfenthal erstrahlt seit kurzem in neuen Farben. Gelb hat das triste Betongrau abgelöst. In Form von Graffiti findet sich die namengebende Blumenwiese an der Fassade wieder.

Förderverein, der Gräfenthaler Stadtrat Marcel Kuhnen und natürlich die Kinder können auf ein erfolgreiches Engagement zurückblicken. Unterstützt wurden sie dabei im Rahmen des Sponsorings von zahlreichen Firmen, Handwerkern und Privatleuten, denen es viel bedeutet, den Gräfenthaler Kleinen eine schöne Aufenthaltsstätte zu geben. Im August folgt nun noch die farbliche Neufassung der Westseite des Gebäudes.

Bäume entlang der Bachmauer Ende Juni gefällt

Entlang der Bachmauer wurden Ende Juni mehrere Bäume gefällt, die in ihrer Größe eine gewisse Gefahr für das Haus darstellten. Der Bauhof der Stadt Gräfenthal erneuerte in der Folge den Umgrenzungszaun. Nun fehlt nur noch die Sanierung des hinteren Ausgangs und damit des Fluchtweges.

Das nächste anstehende Projekt ist eine Hangsicherung, die der Förderverein des Kindergartens Ende August im Rahmen eines Arbeitseinsatzes durchführen wird. Umzusetzen ist noch ein Brandschutzvorhang im Treppenhaus vor dem oberen Gruppenraum, der auch dieses Jahr kommen soll. Der entsprechende Bauantrag liegt beim Landratsamt zur Bearbeitung.

Leiterin hofft im nächsten Jahr auf 50 Kinder

Nachdem die zukünftigen Abc-Schützen den Kindergarten verlassen haben, füllen momentan 36 angemeldete Kinder und sechs Erzieher die Räume, technisch unterstützt werden sie von drei Hauswirtschaftshelfern. Die Jungs und Mädchen sind in zwei Altersgruppen - ein bis drei und drei bis sechs Jahre untergebracht. Im nächsten Jahr, so die Leiterin des Kindergartens, Tatjana Trube, werde sich die Kinderzahl wieder auf 50 erhöhen.

Als nächsten Höhepunkt im Jahreskalender der „Blumenwiese“ kündigt sie für den 25. August ein Sommerkino an, natürlich Open Air. Auch ist der Kindergarten digital vernetzt. Neben einer Website im Rahmen des Internetauftritts des AWO-Kreisverbandes Saalfeld-Rudolstadt wird eine App für die Eltern angeboten, die verschiedene Serviceleistungen bereitstellt. Dort kann man die stets aktuellen Informationen über Aktivitäten des Kindergartens nachlesen und formelle Dinge erledigen.