Kindergarten in Rottenbach feiert 20-jähriges Bestehen

Rottenbach. Geburtstagsfest mit musikalischen Rahmenprogramm steigt am Mittwochnachmittag im Senfkorn.

Geburtstage sind besondere Tage. Ein runder Geburtstag wird meist groß gefeiert und so hält es auch der Evangelische Kindergarten Senfkorn in Rottenbach. Dem Namengeber, einem Senfkorn ähnlich, hat sich der Kindergarten gut verwurzelt, ist zu einer stabilen Einrichtung geworden und von 40 Plätzen auf eine Kapazität von 70 Kindern gewachsen. All das sei durch die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Königsee, verschiedener Stiftungen und Spender, den Mitarbeitenden und Eltern sowie dem Träger, der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein möglich gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Kindergartens.

Am Mittwoch, 6. September, findet nun das Fest zum 20. Geburtstag statt. Beginn ist um 15.30 Uhr. Es gibt ein musikalisches Rahmenprogramm mit verschiedenen Spiel- und Spaßaktivitäten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Rottenbach hat eine lange Kindergartengeschichte und war dennoch nicht immer Kindergartenstandort. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde dieser geschlossen, die Kinder Milbitz und Quittelsdorf umverteilt. 2003 wurde in Rottenbach wieder eine Einrichtung eröffnet. Damals mit zwei Gruppenräumen für 40 Kinder. Die Krippenkinder mit entsprechenden Räumen und Personal kamen später hinzu. Die Gemeindeverwaltung zog aus dem zusammen genutzten Gebäude aus, so dass Platz wurde. Es entstanden vier Gruppenräume und es konnten bis zu 70 Kinder aufgenommen werden.

Kinder aus 21 Ortsteilen

Derzeit kommen Mädchen und Jungen aus 21 Ortsteilen nach Rottenbach in den Kindergarten. „Wir sind ein Treffpunkt für die Region, arbeiten familienorientiert mit begleitenden Angeboten. Es finden gemeinsame Wanderungen und das Walderntedankfest mit dem Forstamt statt. Die Kinder erleben Inhalte christlichen Lebens im Alltag. Sie erfahren im Kindergarten eine wertschätzende und verständnisvolle Gemeinschaft. Mit all unseren Partnern und Freunden, den Familien und Interessierten wollen wir den Geburtstag feiern“, wird Kita-Leiterin Mandy Machleit in der Mitteilung zitiert. Sie und ihr Team laden zum Geburtstagsfest ein. red