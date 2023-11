Blick vom Gemeindeberg auf einen Teil von Rudolstadt-Schwarza mit Kirche St. Laurentius, roter und weißer Schule sowie der Schwarza. Ein paar hundert Meter flussaufwärts wurde am Freitag Nachmittag Kinderbekleidung gefunden.

Kindersachen am Ufer der Schwarza gefunden

Rudolstadt Polizei in Saalfeld bittet um Hinweise zu einer abgelegten Matschhose und ein paar Schuhen

Was machen die Kindersachen am Ufer der Schwarza? Diese Frage stellt sich seit Freitag Nachmittag die Polizei in Saalfeld.

Zu diesem Zeitpunkt fanden Kinder an dem Fluss im Bereich der Brücke zum Gemeindetag, zwischen Bad Blankenburg und Rudolstadt-Schwarza, Kinderbekleidung. "Diese konnte bisher keinem Kind zugeordnet werden und somit ist unklar, warum die Bekleidung dort abgelegt wurde", so ein Polizeisprecher am Sonntag.

Brücke verbindet Humboldtstraße und Berggasse

Unter anderem wurden eine blaue Matschhose und Ricosta-Schuhe bei der Brücke gefunden, die die Humboldtstraße mit der Berggasse in Rudolstadt-Schwarza verbindet. Zeugen bzw. die Eigentümer werden jetzt dringend gebeten, sich bei der Polizei Saalfeld zu melden.