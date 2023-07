Kinogenuss unter freiem Himmel im Saalfelder Schlosspark

Saalfeld Bildungszentrum Saalfeld veranstaltet erneut Sommerkino mit 16 Filmen bis zum 1. September

Über 120 Besucher in abendlicher Wärme, die Platz genommen haben in Liegestühlen oder einfach im Gras, dazu ein kühles Getränk und ziemlich heiße Filmszenen bei „Bullet Train“ – der Auftakt zur zweiten Auflage des Saalfelder Sommerkinos hätte kaum gelungener ausfallen können. „Sehr, sehr angenehm“ sei die Atmosphäre gewesen, so Christoph Majewski, Geschäftsführer des Bildungszentrums Saalfeld (BZ), das zum zweiten Mal das sommerliche Freiluftkino an der Orangerie im Schlosspark organisiert.

Filme von Jugendlichen per Umfrage ausgewählt

„Wir wollen vor allem Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit zur Unterhaltung und Entspannung geben, deren Familien sich keine Urlaubsreise leisten können und wo auch ein gemeinsamer Kinobesuch finanziell kaum zu stemmen wäre“, erklärt Majewski das Anliegen. Welche Filme gezeigt werden, das konnten Jugendliche in den BZ-Einrichtungen selbst per Umfrage bestimmen, die Freigabe zur Aufführung unter freiem Himmel und ohne Eintrittsgeld war dann Gegenstand von Verhandlungen mit den jeweiligen Verleihfirmen für jeden einzelnen Film. „Nebenbei haben wir eine Menge über die Filmbranche gelernt“, erzählt Majewski.

Alle Filmbegeisterten dürfen sich auf insgesamt 16 Filme (FSK 6 - FSK 16) unter freiem Himmel freuen. Große Hits, kleine Schätze, neue Streifen und echte Klassiker – für jeden Geschmack ist etwas dabei, bis hin zu „Dirty Dancing“ zum Abschluss am 1. September. Das Open Air-Kino findet immer mittwochs und freitags im Schlosspark bei freiem Eintritt statt. Bei schlechtem Wetter wird die Vorführung in das Saalfelder Klubhaus verlegt. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Für das besondere Feeling startet der Film bei Einsetzen der Dämmerung, spätestens gegen 21 Uhr. Die nächsten Aufführungen zeigen „Little Miss Sunshine“ am kommenden Mittwoch, „Casino Royale“ am Freitag, den 21. Juli sowie am Mittwoch, den 26. Juli den Streifen „Was tun, wenn’s brennt?“ Das ganze Sommerkino-Programm findet such auch auf der Website des BZ.

Für Besucher stehen 80 Liegestühle bereit

Zur freien Nutzung stehen rund 80 eigens angefertigte Liegestühle bereit. Wer möchte, kann sich aber auch eigene Stühle oder eine Decke mitbringen. Getränke können selbstverständlich vor Ort erworben werden, müssen es aber nicht. Der eigenen Verpflegung, zum Beispiel mit einem vollgepackten Picknickkorb, steht nichts im Wege. Organisiert wird die Veranstaltung von der Jugendarbeit des BZ, gefördert wird sie über das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit, ein Programm des Bundesfamilienministeriums.

Die Parkplätze am Landratsamt, Schulplatz oder Schießteich können genutzt werden. Nahe dem Klubhaus befinden sich die Parkplätze Knochstraße und Am Schlachthof. Da insgesamt aber nur wenige öffentliche Parkplätze zur Verfügung stehen, ist es von Vorteil, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen oder aber direkt zu Fuß zu kommen.