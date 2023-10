Kirche in Neusitz bekommt einen neuen Turmknopf

Die eingerüstete Kirche in Neusitz im Frühjahr. Hier wurde ein Sturmschaden beseitigt. Am Sonntag sollen nach einer Andacht Turmknopf und Wetterfahne angebracht werden.

Neusitz Andacht am Freitag geht in das Anbringen von Knopf und Wetterfahne an der Kirchturmspitze über

Am Freitag bekommt der Kirchturm der Kirche Neusitz wieder seine Turmkugel, auch Turmknopf genannt sowie eine neue Wetterfahren. Das geht aus einer Mitteilung des Pfarramtes Kirchhasel der evangelischen Kirche hervor.

Beides musste nach einem Sturmschaden 2021 abgenommen werden. In einer Veranstaltung wurden die darin befindlichen Dokumente aus den Jahren 1905 bis 1989 vorgestellt und gezeigt. Seit Beginn des Jahres gibt es schon eine große Spendensammlung für die notwendigen Reparaturen am Kirchturm und die Erneuerung des Turmknopfes. "Dass dabei schon 9000 Euro zusammengekommen sind, ist vielen und zum Teil sehr großzügigen Spendern zu verdanken", so Pfarrerin Bärbel Hertel aus Kirchhasel.

Kugel mit alten und neuen Dokumenten befüllt

So wird am 20. Oktober, im Anschluss an die letzten Reparaturarbeiten an Kirchturm und Kaiserstiel, eine neue Turmkugel mit alten und neuen Dokumenten befüllt. Auch die Namen der Spender sollen auf diese Weise für die Nachfahren aufbewahrt werden.

Das Befüllen und Verschließen des Turmknopfes erfolgt im Rahmen einer Andacht, die 16 Uhr in der Kirche beginnt, mit dem Aufbringen von Turmknopf und Wetterfahne auf die Kirchturmspitze weitergeht und in ein kleines Fest mündet.