Kirche Unterwirbach: Aus dem Lot, aber gerettet

Auch an Heiligabend 2019 wird die bezaubernde kleine Kirche von Unterwirbach wieder bis auf den letzten Platz besetzt sein. Dass die Christnacht überhaupt in diesem Ambiente gefeiert werden kann, haben die Unterwirbacher vor allem ihren Mitbürgern Walter Knappe und Holger Biehl zu verdanken. Vor zehn Jahren ließen die beiden vom Dachgebälk des Kirchenschiffes ein Lot herab - und stellten fest, dass die Emporenbalken der Kirche „Sankt Gangolf“ 20 Zentimeter außer Lot standen. Mit anderen Worten: Das Kirchenschiff hatte Schlagseite. „Da wirken Kräfte, die nicht ewig standhalten“, sagte Biehl am Mittwoch.

Der 2020er Kalender für Unterwirbach ist da!

Er und Knappe begannen, sich für die Sanierung der ab 1700 um Fachwerk-Schiff und Turm erweiterten Kirche einzusetzen. Sie organisierten Konzerte und Lesungen, um Geld einzusammeln. Biehl hält die 2020er Ausgabe des von ihm, dem Ortschronisten, herausgegebenen Unterwirbach-Kalenders in der Hand. Jeder neue Monat bringt dem Nutzer Wissenswertes aus der Geschichte des im Jahr 1286 urkundlich erstmals erwähnten Ortes. Schon das vierte Mal in Folge kann Biehl über 100 Stück dieses Heimatkalenders verkaufen. Der Erlös dessen kommt der Kirche zugute.

Aus dem Lot sind die Emporenbalken auch heute noch. Doch kräftige Zuganker halten das Gotteshaus nun stabil. Die Außensanierung konnte 2011 beginnen und ist mittlerweile abgeschlossen. Seither wurden dafür mehr als 311.000 Euro aufgebracht. Dass die Rettung überhaupt gelang, war keine Selbstverständlichkeit, erinnert sich Biehl. Schließlich führt das Kirchenbauamt eine Prioritäten-Liste der Gotteshäuser, deren Sanierung es fördert. Die Kirche Unterwirbachs landete auf dieser Liste auf Platz zwölf - doch erst ab Platz fünf gibt die Landeskirche Geld. Und erst wenn die Landeskirche selbst Geld aufbringt, gibt das Land Thüringen und der Denkmalschutz weitere Fördermittel dazu.

„Wir haben uns einfach wichtig gemacht“

Platz zwölf! Die Rettung lag in weiter Ferne. Doch die Unterwirbacher um Knappe und Biehl haben nicht locker gelassen. Sie haben getrommelt für ihre Kirche. „Wir haben uns einfach wichtig gemacht“, sagt Biehl lachend. Bundestagsabgeordnete waren vor Ort, die Öffentlichkeit spielte eine Rolle und so gelang es, die Hürden zu überspringen. „Wenn wir nicht so laut getrommelt hätten wäre die Kirche heute vielleicht eingefallen“, sagt Biehl.

Freilich sind Fördergeld gut und wichtig gewesen. Doch Biehl betont, dass sie hart daran arbeiten mussten, die Eigenleistung der Gemeinde aufzubringen. Und das findet er auch richtig so: „Das ist eine gerechte Sache“, sagt der bald 58-Jährige, „denn es geht nicht nur darum, laut nach Geld zu rufen, sondern auch selbst etwas zu machen“. Biehl, Restaurator und Berufsschullehrer von Beruf, packte auch selbst mit an. So legte Biehl selbst die alten Familienwappen an den Patronatslogen frei. Drei Jahre in Folge verbrachte er die warmen Monate in der Kirche, um zum Beispiel alte Anstriche wieder sichtbar zu machen.

Biehl: „Die Kirche ist gerettet.“

Das nächste Projekt in der Kirche Unterwirbach betrifft den 1709 eingebauten Kanzelkorb. Momentan steht er zu ebener Erde. Vor 40 Jahren war er instabil geworden und ein geistesgegenwärtiger Pfarrer hat ihn zur Erde gelassen, sonst wäre wohl von allein herabgestürzt. Nun gilt es, ihn wieder in die Höhe zu heben. Vielleicht, hofft Biehl, könnte dieses Ziel bis Heiligabend 2020 geschafft sein - wenn die Leute im kommenden Jahr zahlreich die Veranstaltungen in der schmucken Kirche besuchen und dabei für das Vorhaben spenden. Aber das Wichtigste ist geschafft, sagt Biehl: „Die Kirche ist gerettet.“