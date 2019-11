Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kirchengeschichte aus der Schweiz zurück in Rudolstadt

Erneut war es Dank der finanziellen Unterstützung der Fielmann-Stiftung möglich, den Bestand der Historischen Bibliothek Rudolstadt zu bereichern. Schon mehrmals in den vergangenen Jahren hatte dieses Engagement beigetragen, etwa wertvolle historische Urkunden des Stadtarchivs zu restaurieren. Diesmal handelte es sich um den Ankauf einer 24-bändigen Kirchengeschichte von Claude Fleury in französischer Sprache, bekannt unter dem Namen „Histoire ecclésiastique“. Die Bücher befanden sich schon längere Zeit im Angebot eines Antiquariats in Fribourg (Schweiz), wo sie auch vom Leiter des Rudolstädter Stadtarchivs Tobias Zober entdeckt wurden.

Preis deutlich nach unten verhandelt

Durch geschicktes Verhandeln gelang es ihm schließlich, den ursprünglich ausgewiesenen Preis dafür wesentlich zu reduzieren. Wie die Bücher in die Schweiz gelangten, konnte bis heute nicht geklärt werden. Vermutlich wurden sie zu DDR-Zeiten über das Zentralantiquariat in Leipzig verkauft. Das Besondere an dieser Ausgabe ist, dass sie vollständig zu haben war, was bei mehrbändigen Werken oft nicht mehr der Fall ist. Außerdem tragen alle 24 Bände das Exlibris Carl Gerds von Ketelhodt, der seine Privatbibliothek 1804 an den Fürsten Ludwig Friedrich von Schwarzburg-Rudolstadt und damit an die fürstlich öffentliche Bibliothek verkauft hatte. Die Historische Bibliothek Rudolstadt steht heute in der Nachfolge großer Teile dieses Bestandes. Da die jetzt angekauften Bücher auch die Originalsignatur aus dieser Zeit enthalten, stammen sie also ganz eindeutig aus Rudolstadt und sind nun wieder vollständig an ihren Heimatort zurückgekehrt. (red)