Kirchenglocken in Wittmannsgereuth läuten wieder dank Spendenbereitschaft

Schon in den letzten Jahren war es üblich, um das Reformationsfest den Abschluss von Bauarbeiten sowie von besonderen Jubiläen im Pfarrbereich Hoheneiche mit einem Gottesdienst zu feiern. Am vergangenen Wochenende kam man zu einem besonderen Gottesdienst in Wittmannsgereuth zusammen. Was wurde gefeiert?

Vor gut zwei Jahren gab Martin Heß sein Amt als regelmäßiger Läuter der Glocken in Wittmannsgereuth altersbedingt auf. Ihm sei für den treuen Dienst nochmals gedankt. Dies war damals der Anlass für eine große Spendenaktion, um eine Läuteanlage anzuschaffen. Die doch erheblichen Kosten kann solch ein kleines Dorf nicht tragen, aber es kam doch ein erstaunliches Sümmchen zustande.

Die große Spendenbereitschaft blieb nicht unbeobachtet und sowohl der Kirchenkreis als auch die Landeskirche sagten Fördermittel zu. So blieb es nicht bei der beabsichtigten Baumaßnahme. Die 1912 eingebaute mechanische Turmuhr zeigte deutliche Verschleißzeichen. Auch an den Glocken waren zusätzliche Arbeiten nötig. Besonders an der 1509 gegossenen Glocke drohte ein Riss. Deshalb bekamen beide Glocken nun neue Klöppel aus etwas weicherem Material, die nun auch anders anschlagen. Seit dem 18. Oktober läuten die Glocken nun regelmäßig werktags 12 Uhr und 18 Uhr mit der kleinen Glocke. Am Samstag, 18 Uhr, sind dann beide zu hören, denn sie läuten den Sonntag ein. Der Einladung zum Dankeschön Gottesdienst waren auch Gäste gefolgt. Aus Dresden hatte sich Frauenkirchenkantor Matthias Grünert eingefunden, um auf dem gemeindeeigenen Harmonium den Gemeindegesang zu begleiten. Eine dem Anlass angemessene Predigt zu halten, hatte sich Superintendent Michael Wegner bereit erklärt.

Der Tag wurd abgerundet mit Speis und Trank in fröhlicher Runde. Mario und Tobias Melle sorgten, verstärkt durch zwei Mitglieder des Posaunenchores Graba, für die musikalische Einstimmung

Christian Linke