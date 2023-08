Anne-Sophie Bunk ist als Kirchenmusikern in Königsee sehr aktiv.

Kirchenmusiksommer im Rinnetal geht am Samstag gleich doppelt weiter

Königsee Doppelt und dreifach" mit Dorit und Felix Unger (Violinen) und Anne-Sophie Bunk (Orgel)

Bereits im Frühjahr waren die drei Musikerinnen in Dörnfeld zu erleben, nun folgen Auftritte in Allendorf und Königsee. Dabei lohnt es sich, auch ein zweites Mal dabei zu sein, denn das Programm wurde extra für das kommende Wochenende noch einmal überarbeitet. So gibt es neben einer Triosonate von Bach ein weiteres Stück für drei Instrumente. Außerdem wird jeweils eine Violine mit der Orgel zu hören sein.

Dabei unterscheidet sich das Klangbild wesentlich: in Allendorf können die Zuhörer dem frühromantischen Klang der Orgel von Johann-Friedrich Schulze lauschen, in Königsee ertönte der hochromantische Klang eines der spätesten Werke der Orgelwerkstatt Schulze, erbaut von den Söhnen.

Nicht zuletzt haben die Künstlerinnen nun auch Werke für zwei Violinen eingefügt, Bearbeitungen von Bachs "Zweistimmigen Inventionen", um die Abwechslung im Klang noch bunter zu gestalten. Es ist so ein Programm entstanden mit Werken aus Barock, Romantik und Moderne.

Die Veranstalter laden herzlich ein zu doppelt und dreifachem Hörgenuss: am Sonntag, dem 3. September um 17 Uhr in Allendorf oder 19 Uhr in Königsee.