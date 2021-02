Kirchhasels Wehr wär' dann soweit

Kirchhasel Das neue Gerätehaus in der früheren LPG-Zentrale ist längst bezogen - warum trotzdem keine Zufriedenheit einziehen will

Hell, freundlich und funktionell, immer warm, mit neuen Spinden in der Umkleide, Schulungsraum und Sanitäranlagen, die den Namen verdienen - so präsentiert sich seit Ende vorigen Jahres bereits das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhasel. Rund 400.000 Euro hat die Gemeinde für den Anbau an das Dorfgemeinschaftshaus in die Hand genommen. Wehrleiter Mike Necke gibt der aktuellen Situation trotzdem nur die Note "3" - befriedigend. Wo also liegt das Problem?