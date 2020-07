Piesau. Die Kirmes in Piesau ist aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Kirmes in Piesau fällt dieses Jahr aus

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kirmes in Piesau fällt dieses Jahr aus

Die traditionelle Kirmes in Piesau, die vom 7. bis 9. August geplant war, findet in diesem Jahr nicht statt. Die aktuelle Situation gebe leider keine Planungssicherheit, heißt es in einer Mitteilung aus der Kirmesgesellschaft. Man freue sich auf die Kirmes 2021.

Ebenso optimistisch blickt das Festkomitee für „ 400 Jahre Glas aus Piesau“ in die Zukunft. Obwohl erst 2022 gefeiert werden soll, haben die Mitglieder schon mit den Vorbereitungen begonnen.