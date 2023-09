Kirmeszeit auf Hochtouren

Brennersgrün und Schmiedefeld Kirmesschwerpunkte am Wochenende

Gräfenthal. Schon seit Donnerstag ist die Kirmes mit dem Bieranstich in Schmiedefeld in vollem Gange. Bis zum Sonntag wird vom ganztägigen Bratwurstverkauf am Freitag über eine Kinderkirmes im Festzelt am Samstagnachmittag ab 14:30 Uhr, hin zum Kirmestanz am Freitag- und Samstagabend einiges geboten. Das 20. Doppelkopfturnier, verbunden mit einem Frühschoppen eröffnet den Sonntag. Bevor die Blaskapelle Ebersdorf zum gemütlichen Kirmesnachmittag aufspielt, startet 13:30 Uhr das 22. Volleyball-Turnier des Kirmesvereins.

Kirmes auch auf der Höhe des Schiefergebirges

In Brennersgrün laden zur Kirmes die Brennersgrüner Waldfinkenjugend am Samstag zum Kirmestanz in das Rennsteighaus ein. Mit Ständerle von der Blaskapelle „Edelweiß“ wird ab 09:00 Uhr zum Frühschoppen an Rennsteighaus eingeladen.