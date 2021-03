Rudolstadt. Ausbau der B 88/85 in Rudolstadt wieder ein Stück in die Ferne gerückt

Klage bremst Straßenbauvorhaben in Rudolstadt

Es wird das umfangreichste Straßenbauvorhaben in Rudolstadts jüngerer Geschichte. Gut ein Jahr ist es her, dass der Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau der B88/85 in Rudolstadt Ost und Nord gefasst und die Unterlagen öffentlich im Rathaus ausgelegt waren.