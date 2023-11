Klangschalen auf Schloss Heidecksburg ausgebaut

Rudolstadt. Wann der Uhrschlag des Schlosses wieder zu hören sein wird.

Auf Schloss Heidecksburg in Rudolstadt wurden die Klangschalen in der Laterne des Schlossturms vorübergehend ausgebaut. Das teilt die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mit. Von einer auf Turmuhren und Glocken spezialisierten Fachfirma in Gräfenhain werden die beiden Klangschalen in den nächsten Wochen wieder auf Vordermann gebracht. Vor allem die Aufhängungen waren stark verrostet. Außerdem müssen die Holzjoche in der Laterne repariert werden, an denen die Klangschalen befestigt sind.

Im Januar 2024 sollen die Klangschalen in den Schlossturm zurückkehren. Dann wird der Uhrschlag von Schloss Heidecksburg wieder zu hören sein.