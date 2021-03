Klassen 7 bis 10 in Saalfeld-Rudolstadt weiter in „Stufe rot“

Nachdem Kindergärten und Grundschulen in Thüringen bereits die erste Woche nach der Wiedereröffnung hinter sich haben, sind am Montag auch die fünften und sechsten Klassen der weiterführenden Schulen an die Häuser zurückgekehrt – zumindest teilweise, denn in „Stufe gelb“ bedeutet in den meisten Bildungseinrichtungen wöchentlichen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht für eingerichtete Halbgruppe. Das heißt, die Hälfte der Schüler in diesen Klassenstufen ist nach wie vor zu Hause.

Für Schüler ab Klasse 7 hat das Thüringer Bildungsministerium den Wechsel in „Stufe gelb“ an die Inzidenz gekoppelt. Präsenzunterricht ist nur erlaubt, wo man stabil unter 100 liegt. Weil Saalfeld-Rudolstadt zuletzt um diesen Wert pendelte, wollte das Ministerium erst nach dem Wochenende entscheiden. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz von 111,4 sprach aber gegen eine Öffnung der Schulen ab Klasse 7, weshalb in Erfurt am Montagnachmittag entschieden wurde, dass es für die Klassen 7 und höher in Saalfeld-Rudolstadt bei „Stufe rot“ bleibt.“

Vollständig in Präsenz wird seit dieser Woche die Klassenstufe 12 unterrichtet, für die demnächst die Abiturprüfungen anstehen. Auch die Elfer sind unabhängig von der Inzidenz wieder da. Wie bereits im Herbst, müssen Schüler und Lehrer im Unterricht Maske tragen. Neu ist die Möglichkeit von Schnelltests. Die Schulbusse fahren wieder regulär, auch die Versorgung mit Mittagessen läuft langsam wieder an.