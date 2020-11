An der Spitze der Samag Group gab es mit dem 1. November eine personelle Veränderung. Der langjährige Geschäftsführer Christian Kleinjung verließ das Unternehmen und wandte sich neuen Herausforderungen zu, teilte das Saalfelder Unternehmen mit. An seine Stelle trat Klaus Eichler.

Dazu erklärte der Geschäftsführer der Samag-Gesellschafterin, der Thüringer Industriebeteiligungs GmbH & Co. KG, Kevin Reeder: „Herr Eichler bringt weit über 20 Jahre Erfahrung in der Automobilzulieferindustrie mit, zuletzt als Vorstand der ae Group in Thüringen.“ Reeder weiter: „Ich bin sicher, dass die Samag sehr stark von Herrn Eichlers Erfahrung, seinem Netzwerk und seiner Führung profitieren wird. Gerade in dieser Zeit ist Herr Eichler ein sehr großer Gewinn.“

Der Mitteilung zufolge würdigt die Samag Group Christian Kleinjung als ehemaligen Geschäftsführer: „Er hat ganz wesentlich zur Fokussierung auf die Kernkompetenzen beigetragen und den Gruppengedanken gestärkt.“

Der Verkauf der Maschinenbau-Sparte ist abgeschlossen

Ferner teilte die Samag mit, der zum 1. Januar 2020 wirksame Verkauf der Maschinenbau-Sparte sei nunmehr abgeschlossen. Dieses ehemalige Geschäftsfeld der Samag Group firmiert den Angaben zufolge neu als Samag Machine Tools GmbH und ist bis zur Fertigstellung eines neuen Standortes weiterhin in der Saalfelder Hüttenstraße ansässig. Die neue GmbH ist rechtlich nicht mehr Teil der Samag Group.

Zur Samag Group gehört der Mitteilung zufolge wie bisher die Samag Saalfeld mit der Serienfertigung Automotive und der Mechanischen Fertigung von Prototyp bis Großserie. Tochtergesellschaften sind die AGA Zerspanungstechnik Gera GmbH sowie die Samag Truck Components GmbH in Königsee-Rottenbach. Somit habe die Samag Group ihr Ziel erreicht, dem Marktumfeld und den jeweiligen Stärken der Geschäftsfelder Rechnung zu tragen. Nun komme es darauf an, diese Stärken auszubauen und gemeinsam aus dem Know-how der Gruppe zu schöpfen, heißt es.