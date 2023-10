Kleine Ausstellung im Gräfenthaler Kirchturm

Ludwig Winkler, in Gräfenthal geborener Grafik-Designer, stellt anlässlich des Abschlusses der Turmsanierung aus.

Gräfenthal. Großes Interesse fand die am 08. Oktober stattgefundene Festveranstaltung zum Abschluss der Bauarbeiten am Kirchturm in Gräfenthal. Der 1947 in Gräfenthal, als Sohn des Porzellanmodelleurs Werner Winkler, geborene Ludwig Winkler ließ es sich nicht nehmen, dafür extra eine kleine Ausstellung im Turmgewölbe als persönlichen Beitrag beizusteuern. Auf mehreren Tafeln wird hier „Grafik Im Gebrauch“ gezeigt.

Ludwig Winkler studierte an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Der Diplomgrafiker arbeitete in Folge freiberuflich vor allem als Buchgestalter und Illustrator. Nachdem er eine Zeitlang (2000 – 2012) als Lehrer am beruflichen Gymnasium und der Fachschule für Technik und Gestaltung Sonneberg unterrichtete, ist der Künstler die letzten Jahre wieder freiberuflich tätig.

Der mehrmals prämierte Ludwig Winkler zeigte sein Schaffen schon auf einigen Ausstellungen

Winkler erhielt den Max-Reger-Kunstpreis und mehrmals das Prädikat „Schönstes Buch“ für sein Schaffen. In zahlreichen Ausstellungen präsentierte er sein Werk, ob bei den Veranstaltungen des Verbandes der Bildenden Künstler der DDR, später dann unter anderen in Erfurt, Pößneck und Ilmenau oder auch 1999 im Thüringer Landtag. Im eigenen Atelier in Steinach bei Sonneberg arbeitet Ludwig Winkler mit Verlagen, Museen bis hin zu den kommunalen Einrichtungen zusammen.

Eine Besichtigung der Ausstellung im Kirchturm ist nach telefonischer Absprache beim Gemeindekirchenrat Gräfenthal (036703-80375) möglich.