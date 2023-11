Kleine Ursache, große Wirkung: Lkw demoliert Bahnschranke bei Saalfeld

Blick aus der Erfurter Bahn auf wartende Fahrzeuge am Bahnübergang Vogelschutz der B 281. Zwischen den Anschlussstellen Könitz und Oberwellenborn ist immer ordentlich Verkehr. Am Donnerstag sorgte eine ramponierte Schranke für Behinderungen.

Unterwellenborn Gegen den 45-jährigen Fahrer, der zunächst weitergefahren war, wird jetzt ein Strafverfahren eingeleitet

Am Donnerstag Nachmittag wurde die Polizei in Saalfeld gegen 14.40 Uhr über einen Verkehrsunfall beim Bahnübergang Vogelschutz auf der B281 zwischen den Abfahrten Oberwellenborn und Könitz informiert. "Ein Fahrer eines Lkw fuhr mit diesem von Saalfeld kommend in Richtung Pößneck über den Bahnübergang. Die Bahnschranken schlossen sich. Dennoch fuhr der Fahrer weiter und touchierte im hinteren Bereich seines Lkw die Schranke, sodass diese beschädigt wurde", berichtete am Freitag ein Sprecher der LPI Saalfeld. Der Mann habe seine Fahrt danach fortgesetzt.

Neue Trasse soll Schranke künftig überflüssig machen

Im Nachgang konnte aufgrund eines Zeugenhinweises und durch Ermittlungen der Polizeibeamten "der für den Verkehrsunfall verantwortliche Fahrer bekannt gemacht werden", heißt es im Polizeibericht. Gegen den 45-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Im Bereich des stark befahrenen Bahnüberganges kam es für ca. drei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Im nächsten Jahr sollen hier Bauarbeiten für eine Neutrassierung der Bundesstraße beginnen, die den beschrankten Bahnübergang am Vogelschutz überflüssig machen sollen.