Kleinod muss poliert werden

Unter den kleinen Museen im Landkreis ist das in Könitz ein großes. Nicht so sehr von der Ausdehnung der Räumlichkeiten her oder wegen der Vielfalt der Bestände, wo zum Beispiel die Einrichtungen in Reitzengeschwenda, Lehesten oder Reichmannsdorf locker mithalten können. Vielmehr ist das Engagement der Gemeinde Unterwellenborn für das Museum beispielhaft. Denn baulich und in der Ausstattung ist das einstige Verwaltungsgebäude der Ritter von Beulwitz, das von 2006 bis 2011 vorbildlich restauriert wurde, ein wahres Kleinod.

Noch dazu leistet sich die Gemeinde mit der hauptamtlichen Museumsleiterin sowie Teilzeit-Hilfskräften eine personelle Ausstattung, die neben der Pflege von Haus und Exponaten nicht nur eine kompetente Besucherbetreuung gewährleistet, sondern eben auch museale Kleinarbeit wie das Registrieren, Beschreiben und Zuordnen der Sammelstücke, damit sie überhaupt erst eine historisch und fachlich eingebettete Erzählung möglich machen können. Und auch eine zeitgemäße Überarbeitung von Ausstellungen.

Wo diese museale Kärrnerarbeit in der Vergangenheit mangels Geld, qualifiziertem Personal oder politischem Willen der Gemeinde liegenblieb, geraten gerade kleine Museen schnell in Existenznot, siehe zum Beispiel Reitzengeschwenda.

Insofern ist es ein merkwürdiger Ansatz, wenn die CDU-Fraktion im Gemeinderat von Unterwellenborn beim Museum sparen will, weil ihr Besucher-Einnahmen zu gering erscheinen. Jedoch könnte das Museum deutlich mehr Marketing gebrauchen. Denn selbst die schönsten Schätze locken Gäste nur dann, wenn sie davon wissen.