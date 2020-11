Saalfeld. Eine Frau und ein Mann (40 und 41 Jahre alt) sind beim illegalen klettern in Saalfeld von der Polizei erwischt worden.

Klettern verboten – Polizei erwischt Frau und Mann in Saalfeld

Nach Angaben der Polizei in Saalfeld, hatte ein Zeuge am Dienstag beobachtet, wie zwei Personen an der Bohlenkletterwand unweit der Bahngleise mithilfe von Seilen klettern würden.

Vor Ort konnte die Polizei Mithilfe von Lautsprecherdurchsagen die beiden Personen zum Abstieg bewegen. Gegen die 40 Jahre alte Frau und den 41-jährigen Mann wird nun wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz ermittelt.

Die Bohlenwand ist ein Naturschutzgebiet und darf nicht ohne Genehmigung bestiegen werden.