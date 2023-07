Klimagesetz: Saalfelder CDU-Abgeordneter steht für Gespräch zur Verfügung

Saalfeld. Maik Kowalleck sammelt Unterschriften gegen Pläne für Heizungen

Am heutigen Dienstag, dem 1. August, von 10 bis 12 Uhr, wird der Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck (CDU) am Saalfelder Markt für Gespräche zur Verfügung stehen. Das geht aus einer Mitteilung des CDU-Bürgerbüros hervor. Zusätzlich werden Unterschriften gegen die Pläne von Energieminister Habeck für ein Öl- und Gasheizungsverbot gesammelt. Mehr als 20.000 Mitzeichner haben die von Kowalleck und seiner CDU-Landtagsfraktion initiierte Unterschriftensammlung gegen das Verbot der Mitteilung zufolge bereits unterzeichnet.

Bürger sollen beim Klimaschutz nicht auf der Strecke bleiben

„Zwar hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann mit seinem Eilantrag am Bundesverfassungsgericht das sogenannte „Heizungsgesetz“ vorerst gestoppt, aber es ist eben nicht vom Tisch. Noch immer ist im ländlichen Raum die mit Öl, Gas oder aus dem Flüssiggastank versorgte Heizung eher die Regel, als die Ausnahme. Die Menschen haben schlichtweg Angst und fragen sich, wer das alles bezahlen soll. Klimaschutz muss sozial gerecht sein und die normalen Bürger dürfen nicht auf der Strecke bleiben“, erklärt Maik Kowalleck.

Selbstverständlich sei der Landtagsabgeordnete wie immer auch für weitere Gesprächstermine in seinem Saalfelder CDU-Bürgerbüro in der Oberen Straße 17 erreichbar. Terminvereinbarungen unter Telefon 03671/625279 oder per E-Mail info@maik-kowalleck.de.