Klinik in Saalfeld-Rudolstadt ist weiter stark belastet

Saalfeld/Rudolstadt. Ein Lichtblick ist aber die weiterhin sinkende Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis.

Während in vielen Regionen Deutschlands inzwischen auch die Intensivstationen im Zuge der Corona-Pandemie ein wenig aufatmen können, sind die Thüringen-Kliniken in Saalfeld und Rudolstadt weiter stark mit schweren Verläufen von Covid-19 belastet.

Laut Divi-Intensivregister waren von den 22 Intensivbetten im Landkreis am Montag 17 belegt, davon zwölf mit Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind. Drei von ihnen mussten invasiv beatmet werden. Auf den Corona-Stationen an den Krankenhaus-Standorten im Landkreis werden aktuell 24 weitere Personen stationär behandelt.

Neuinfektionen wurden für Saalfeld-Rudolstadt am Montag vom Robert-Koch-Institut nicht gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter auf 113,4 gesunken. Damit blieb der Wert den dritten Werktag in Folge unter 150.