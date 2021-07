Knapp 300 offene Azubi-Stelle in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld/Jena. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gibt es noch knapp 300 offene Ausbildungsstellen. Andererseits suchen noch immer mehr als 200 eine Azubi-Stelle.

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wurden der Agentur für Arbeit in den vergangenen neun Monaten 534 Ausbildungsstellen gemeldet, von denen Ende Juni noch 292 unbesetzt waren. Darüber informierte die Agentur in Jena am Montag.

Am häufigsten angeboten wurden Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Verkäufer/in, Kaufmann/-frau Büromanagement, Fachkraft Lagerlogistik, Mechatroniker/in, Industriemechaniker/in, Koch/Köchin, Zerspanungsmechaniker/in, Industriekaufmann/-frau und Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r. Auf der anderen Seite waren im Landkreis 483 Bewerber gemeldet (46 oder 10,5 Prozent mehr als im Vorjahr). Davon sind laut Arbeitsagentur aktuell noch 215 aktiv auf Ausbildungssuche.

„Einige haben ihre Prüfungen bereits geschrieben, andere sind noch dabei. Wer noch keinen Ausbildungsvertrag hat oder noch unentschlossen ist, welches Studium passend ist, kann sich jederzeit an die Berufsberatung wenden. Sozusagen last-minute führen wir im Juli zwei Ausbildungsmessen in Jena und Eisenberg durch. Hier sind auch regionale Arbeitgeber dabei und bieten freie Lehrstellen an“, sagt Irena Michel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Jena.