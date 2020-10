Knapp fünf Prozent Leerstand in Gräfenthal

In der Gräfenthaler Kernstadt stehen rund 26 Prozent der Immobilien leer, hier ein Haus an der Ecke Kirchplatz und Markt.

4,72 Prozent aller Gräfenthaler Immobilien stehen zur Zeit leer. Laut Michael Kammrad, seit April Leerstandsmanager für die VG Schiefergebirge, sei dieser Wert „im Rahmen“. Am Dienstagabend erstattete er dem Stadtrat Bericht über die bisherigen Ergebnisse seiner Arbeit. In Sommersdorf, Creunitz und Buchbach sei überhaupt kein Leerstand zu beklagen, Lichtenhain weist mit fast 9,2 Prozent den höchsten Stand aller acht Ortsteile auf; die Kernstadt selbst kommt gar auf 26 Prozent. „Und die liegen meist markant im Hauptzonenbereich, fallen also ins Auge“, so Kammrad.