Für 49 Euro kann man einen Monat lang den gesamten Nahverkehr von Bus und Bahn in Deutschland nutzen. Das seit Mai gültige Ticket kann von Arbeitgebern weiter verbilligt werden.

Knapp zehn Firmen in Saalfeld-Rudolstadt bieten Deutschlandticket als Jobticket

Saalfeld Arbeitnehmern winkt eine Ersparnis von 30 Prozent auf den ursprünglichen Preis von 49 Euro - Kombus bietet Rahmenverträge an

Mehrere tausend Deutschlandtickets konnten seit der Einführung beim Nahverkehrspartner der Region Kombus verkauft werden. Verhalten sind allerdings die Anfragen für das Deutschlandticket als Jobticket – dabei gibt es hier noch mehr Sparpotenzial.

"Knapp zehn Firmen aus der Region und darüber hinaus nutzen das Angebot für ein vergünstigtes Jobticket", heißt es in einer Mitteilung des Nahverkehrsunternehmens, das vorrangig in den Kreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla tätig ist. Darunter sei auch die Flemming GmbH aus Saalfeld. Der 16-köpfige Betrieb habe sich nach einer persönlichen E-Mail der KomBus vom Ticket überzeugen lassen. Auch die Stadthalle Bad Blankenburg biete ihren Mitarbeitenden ein Deutschlandticket als Jobticket.

Bund sichert Unterstützung noch bis Ende 2024 zu

"Das Ticket lohnt für beide Seiten", so Kombus-Sprecherin Franziska Gebbensleben. Unternehmen könnten mit dem Deutschlandticket Jobticket ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern günstig ein attraktives Mobilitätsangebot bieten. Wenn Arbeitgeber ihren Kolleginnen und Kollegen das Ticket mit mindestens 25 Prozent bezuschussen, steuere der Bund noch einmal fünf Prozent dazu. Arbeitnehmer müssten also nur 34,30 Euro anstatt 49 Euro für das monatliche Deutschlandticket zahlen. Diese Unterstützung sichert der Bund noch bis zum Jahresende 2024 zu.

Ein weiterer Vorteil sei die Herabsenkung der Nutzerzahl. Anders als beim bisherigen VMT-Jobticket gibt es keine Mindestanzahl an Nutzerinnen und Nutzern in einem Unternehmen. Selbst bei nur einer angestellten Person ist es möglich, einen Kooperationsvertrag mit der Kombus zu schließen. Das Ticket wird den Mitarbeitern als Chipkarte oder als Handyticket in der Kombus-App angeboten.

"Betriebe können somit leicht ihren Mitarbeitenden etwas Gutes tun, ohne viel dafür zu investieren", beschreibt Gebbensleben. Die Ausgaben dafür können von der Steuer abgesetzt werden. Um ein Jobticket für die Belegschaft zur Verfügung zu stellen, müsse der Betrieb lediglich einen Rahmenvertrag mit der Kombus abschließen. Anschließend könnten alle Abwicklungen mit einem zentralen Ansprechpartner durchgeführt werden.