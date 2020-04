Still ruht der See derzeit auch am Liebhabertheater Schloss Kochberg (links). An Aufführungen ist hier vorerst nicht zu denken.

Kochberger Theaterfreunde sehen Kunst auf dem Abstellgleis

In Sorge um das Theater, die Kunst und die Künstler hat sich Silke Gablenz-Kolakovic, Vorstandsvorsitzende und künstlerische Leiterin des Liebhabertheaters Schloss Kochberg, jetzt an die Öffentlichkeit gewandt. Man stehe grundsätzlich hinter den Beschlüssen der Bundes- und der Landesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie, sorge sich aber „um unser Theater und unseren hochkarätigen Sommer-Spielplan, um die Kunst und um unsere Musiker, Sänger und Schauspieler“, heißt es in einer Mitteilung.

Bei den Bemühungen um eine Lockerung der Einschränkungen in anderen Bereichen sei die Kunst auf ein Abstellgleis geschoben worden. „Dort kann sie aber nicht lange überleben und auch nicht später wie ein Phönix aus der Asche wieder auferstehen, denn es wird sie nach Monaten der kompletten Schließung so nicht mehr geben“, so Silge Gablenz-Kolakovic. Viele der Freiberufler und Veranstalter seien trotz Hilfen in großen finanziellen Nöten. Man könne sie nicht monatelang zur Beschäftigungslosigkeit verdammen, ohne Ziel, ohne Lichtblick.

Ideen für einen Neuanfang im kleinen Format

Der Spielplan des Liebhabertheaters Schloss Kochberg mit Opern-, Schauspielaufführungen und Konzerten sei ein Gesamtkunstwerk, das dazu dränge, in die Welt gestellt zu werden. „Selbstverständlich sind in dieser Situation keine Großveranstaltungen möglich. Aber deshalb müssen wir doch nicht auch alle kleinen Veranstaltungen bis Ende August ausfallen lassen“, sagt die künstlerische Leiterin. Man habe Ideen, wie man im Kleinen unter den entsprechenden Maßgaben anfangen können. Zwar sei man zusätzlich im Internet aktiv und veröffentliche kleine Videos, aber das ersetze weder für die Künstler noch für das Publikum das Erlebnis einer Live-Veranstaltung in einem authentischen historischen Theater. „Und unser Publikum braucht die Kunst – braucht das Schöne, die Freude, den Dialog und die Anregung zum Nachdenken und auch das Lachen - jetzt mehr denn je“, so der Appell aus Großkochberg.