Saalfelder Köditzgasse verliert fünf Bäume und bekommt zwölf neue

Saalfeld Die Fällungen in der Köditzgasse erfolgten wegen der Straßensanierung. Die ältesten Exemplare waren 90 Jahre alt und bereits geschädigt.

Die Sanierung der Köditzgasse hat gut sichtbar begonnen. Ein Saalfelder Bürger musste nun entsetzt feststellen, dass mehrere Bäume im Abschnitt zwischen Kleiner Gasse/Schwarmgasse und Breitscheidstraße gefällt wurden. Seine Vorwürfe in der Nachricht an uns tönen schwer: Der Stadtratsmitglieder seien „Taugenichtse“, die offenbar Narrenfreiheit genießen würden. Ein Großteil der Bürger und insbesondere Vertreter der Grünen seien gegen diesen „Schwachsinn“, was das Parlament aber nicht interessiere. Die Hoffnung des dem Namen nach älteren Herren: „Hoffentlich werden solche unfähigen Leute bald gefeuert“.

Auf Anfrage bestätigt uns Stadtpressesprecherin Sina Rauch, dass am 24. Februar insgesamt fünf Bäume wegen der Sanierung gefällt wurden. Drei davon befanden sich erst seit rund 13 Jahren dort, doch die beiden älteren hatten schon circa 90 Jahre im Stamm. Bei ihnen hätten „stark beengte Standorte und versiegelte Wurzelbereiche, vermutlich auch Störungen im Boden wie Fundamente oder alter Bauschutt, zu zahlreichen Defekten geführt“, heißt es. So seien die Kronen bereits am Absterben und das Wachstum behindert gewesen.

Die jugendlichen Exemplare hätten demnach seinerzeit nur etwa zwei Meter von den Hausfassaden entfernt gepflanzt werden können. Der Ausbau und die verkehrliche und städtebauliche Erneuerung ermögliche nun, neue Bäume mit fünf Metern Abstand zu setzen. Als Ersatz sind zwölf neue Bäume im genannten Bereich gepflanzt.

Die entfernten Bäume seien im Rahmen der Vorplanungen und Variantenabwägungen zum Ausbau bewertet und die Fällungen in Gremien öffentlich vorgestellt und begründet worden. Weitere Fällungen seien der Auskunft nach nicht erforderlich. Das Holz geht in das Eigentum der ausführenden Baumpflegefirma über.

Die Arbeiten begannen mit der Baustelleneinrichtung am 18. Februar und gehen im Kern auf eine Gasleitung zurück, die dringend erneuert werden muss. Ausgetauscht werden in diesem Zuge dann auch alle Versorgungsleitungen.