Könige aus dem Morgenland begeistern Saalfelder Publikum

Jubel und viel Beifall gab es am Wochenende für das Konzert „Könige aus Morgenland“ im Meininger Hof in Saalfeld. Gerhard Schöne hat für sein Programm Weihnachtslieder aus aller Welt gesammelt und mit deutschen Texte versehen.

Zum Teil geht es um die Weihnachtsgeschichte – Maria und Josef sind auf Herbergssuche, das Jesuskind wird angebetet, die Könige bringen Geschenke. Bei Schöne wird davon kitschfrei und unverklärt erzählt; so ein Familienschicksal könnte auch heute ablaufen, die Sprache wirkt vertraut und zeitgemäß. In anderen Liedern geht es darum, wie das Weihnachtsfest in geschmückten Stuben fröhlich gefeiert wird. Auch witzige Texte dürfen nicht fehlen - wer hat schon echte Elfen, zahme Ziegen und alte Asseln unter dem Weihnachtsbaum gefunden? Besinnliche Töne gibt es ebenfalls - der Kindermord durch König Herodes spielt eine Rolle und aktuelle Zeitbezüge sind zu hören. Da gilt beispielsweise in Schönes Version von „Geh ruf es auf dem Berge“ die Weihnachtsbotschaft auch für Säufer, Penner, Nutten; ebenso wie für die „Coolen, Eisenharten“, die „Toten und Erstarrten“. In einem besonders anrührenden Lied geht der Texter bis hin zur Kirchenkritik - für Jesus gibt es prachtvolle Kathedralen und wundervolle Bilder, aber gleichzeitig wurden in seinem Namen Gewinne gemacht und Kriege organisiert. Jesus hätte es nach Schönes Ansicht nicht nach Prunk verlangt, sondern er würde eher durch dunkle Gassen ziehen, das schlafende Gewissen wecken, Gerechtigkeit einfordern. Besonders anrührend ist ein Lied von sieben hungrigen Kindern im Kontrast zu Kirchgängern mit Wollmänteln und weißen Kragen.

Die Musikanten Rainer Schwander (Hackbrett, Saxophon, Flöte), Javier Chernicoff (Drums und Percussion) und Stefan Kling (Piano und Keyboard), farbenfroh als Könige kostümiert, begleiteten Schöne gekonnt und vielseitig - die phantasievollen Arrangements klangen mal poesievoll-anrührend, mal fetzig-beschwingt. Dazu erzählte Theres Thomaschke die Weihnachtsgeschichte als Schattenspiel. „Das war richtig schön“, schwärmte Stefanie Wiedewilt (37) aus Saalburg von dem Konzert. Anja Rambow (30) aus Saalfeld hat es ebenfalls sehr gut gefallen - besonders begeisterten sie der Leitfaden mit den Liedern aus aller Welt und das Schattenspiel. Als „richtig schön“ kommentierte ihr Sohn Arthur das Konzert (7), „das macht einem Weihnachtsstimmung“. Das gemeinsame Liedersingen in der Pause fand Alva Amalia (8) aus Kamsdorf besonders gut, „und dass Bilder zu den Liedern gezeigt wurden“. Die Mitmachmöglichkeiten für Kinder lobte Teresa Günther (38), „da mussten sie nicht nur still sitzen“, ebenso die Abstimmung von Schattenspiel und Liedern. Die „instrumentale Vielfalt“ hob Josefine Falck aus Saalfeld besonders hervor.