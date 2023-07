Königlicher Empfang für Bodo Ramelow in Saalfeld

Bodo bei den Bienen. - Im Rahmen seiner Sommertour 2023 ließ sich Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Freitag in Saalfeld einer „Königin“ vorstellen. Hier wird er von der zweiten Vorsitzenden des Imkervereins Katy Wöll für die Begegnung mit den Bienen präpariert.

Saalfeld. Auf seiner Sommertour traf Thüringens Ministerpräsident an den Saalfelder Feengrotten Imker und Schüler - und wurde auch einer Königin vorgestellt.

Sticheleien scheint Bodo Ramelow nicht mehr zu fürchten: Am Freitag traf der Thüringer Ministerpräsident auf dem Areal der Saalfelder Feengrotten mit Schülern der Saalfelder Marco-Polo-Grundschule und der Rudolstädter Friedrich-Adolf-Richter-Schule sowie Vertretern des Imkervereins Saalfeld 1903 e.V.. Dabei hatte der Regierungschef aus Erfurt eine Audienz bei einer echten Königin - oder, wie Ramelow es selbst ausdrückte: „Das ist während meiner Thüringen-Tour der erste Empfang in einem Königshaus.“

Der Ministerpräsident steht in Saalfeld „voller Respekt“ vor den Bienen

Einen Lehrbienenstand an den Feengrotten hat der Saalfelder Imkerverein bereits seit 2019, wie der Vereinsvorsitzende Ralf Kunz informierte. Betreut wird dieser Bienenstand durch Imker Bernd Rümpler, der dem Ministerpräsidenten und den Schülern seine Bienen-Königin zu zeigte. Vorher hatten sich die Schüler und der Politiker der Linkspartei in knallgelbe Schutz-Anzüge gezwängt - ein Festessen für die anwesenden Fotografen. Ramelow erklärte gut gelaunt „es summt und brummt“ und sagte, er stehe „voller Respekt“ vor den Bienen.

Für die speziellen Anliegen der Imker zeigte der Ministerpräsident Verständnis. Er erklärte: „Das Bewusstsein, Blühwiesen für die Bienen zu schaffen, ist gestiegen.“ Und das ganz sicher auch in der Stadt Saalfeld: In den Saalfelder Feengrotten wird das Thema Bienen bereits seit Jahren gepflegt. Bereits seit 2019 gibt es diesbezüglich eine Kooperation zwischen dem Imkerverein, den Feengrotten und der Marco-Polo-Schule. Damals, so erklärte Vereinschef Kunz, habe der erste Bienenaktionstag stattgefunden. Erst in diesem Herbst soll, Corona-bedingt, der zweite stattfinden.

Zweiter Bienenaktionstag in Saalfeld am 22. September

Am 22. September werden sich dazu 300 Schüler der Marco-Polo-Schule in den Feengrotten einfinden und an 22 Stationen viel Wissenswertes über das Leben und die harte Arbeit der Bienen kennenlernen. Für Schulleiterin Jeannette Müller-Pfenzig ist das auch pädagogisch eine tolle Sache, wie sie am Freitag vor Ort sagte, bedeute das doch „ein Lernen am anderen Ort“, sprich: außerhalb der Schule.

Ramelow traf an diesem Freitag nicht nur eine „Königin“, sondern erlebte auch ein kleines Kulturprogramm von Viertklässlern der Marco-Polo-Grundschule, angeleitet durch Lehrerin Iris Nestler. Zuerst klatschten und klopften die Schüler den Rhythmus des Songs „Believer“. Anschließend hörte „der MP“ zwei Gedichte. Das eine heißt „Der Bienen Los“, das andere wurde von dem poetisch veranlagten Schüler Paul selbst geschrieben und rezitiert. Es geht darum um einen Ministerpräsidenten, der sich auf seiner Sommerreise in Saalfeld mit Schülern und Imkern trifft… .