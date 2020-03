Königsee beschließt 15-Millionen-Euro-Etat

Gute Vorbereitung ist die halbe Miete: Nach drei detailreichen Finanzausschusssitzungen zum Etat für 2020 beschloss der Stadtrat von Königsee am Montagabend mit großer Mehrheit bei einer Enthaltung den Haushalt für das laufende Jahr. Er sieht Einnahmen und Ausgaben von rund 15 Millionen Euro vor, ein Drittel davon entfallen auf den Vermögenshaushalt, in dem die Investitionen gelistet sind.

Kämmerin Annett Hoppe stellte das Zahlenwerk den Volksvertretern und Besuchern im Sitzungssaal des Rathauses vor. Finanzausschusschef Gunther Kranert (CDU) ging eingangs der Beratung auf wichtige Punkte des Etats ein und lobte die Verwaltung für das umfangreiche und ausgewogene Werk, das vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht Arbeitsgrundlage für die Rathausmitarbeiter wird. Bürgermeister Marco Waschkowski (parteilos) gab das Ziel aus, den Haushaltsbeschluss im nächsten Jahr noch zeitiger herbeizuführen. „Je früher im Jahr wir fertig sind, desto eher können wie Maßnahmen ausschreiben“, sagte der Stadtchef.

Einnahmen aus Gewerbesteuer bei 1,65 Millionen Euro

Im Verwaltungshaushalt, der einen Umfang von rund zehn Millionen Euro hat, ist eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von einer Viertelmillion Euro ausgewiesen. Das entspricht der Mindestzuführung. Wichtige Einnahmen des Verwaltungshaushaltes sind Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von 2.2440.00 Euro, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2.189.000 Euro) und der Umsatzsteuer (494.000 Euro). Die hohe Bedeutung der örtlichen Wirtschaft spiegelt sich in einer Gewerbesteuer von 1,65 Millionen Euro wieder, die Grundsteuer beträgt mit 758.000 Euro kaum die Hälfte davon. Einnahmen sind zudem aus dem Holzverkauf (150.000 Euro), Mieten (326.000 Euro) sowie Dividenden und Konzessionsabgaben 298.000 Euro angesetzt.

Zur Ausgabenseite: Für Personal wendet Königsee gut 2,5 Millionen Euro auf, immerhin 92.000 Euro weniger als im Vorjahr. Die Betriebs- und Geschäftsausgaben sind mit fast 1,3 Millionen Euroberücksichtigt und sinken gegenüber 2019 um 343.000 Euro. Zu weiteren erheblichen Ausgaben im Verwaltungshaushalt gehören die Kreisumlage mit 2.600.000 Euro, die Schulumlage mit 402.000 Euro und Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen von 1.857.000 Euro. Ebenso im Verwaltungshaushalt sind vier Euro pro Einwohner für den Ortsteilfonds berücksichtigt.

Turnhalle und Sportanlagen großer Posten bei Investitionen

Das Volumen des Vermögenshaushalts beträgt 5.132.000 Euro. Ausgegeben werden hier fast 3,2 Millionen für Baumaßnahmen und Investitionen und gut eine Viertelmillion für Kredittilgung. Zu den größeren Investitionen gehören etwa die Umrüstung auf Digitalfunk (80.000 Euro) und die Umrüstung der Atemschutztechnik bei der Feuerwehr (40.000 Euro), die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für Hengelbach (30.000 Euro). Die Teilsanierung der Turnhalle Königsee und das Sportanlagenkonzept schlagen mit 625.000 Euro zu Buche, das Waldseebad Königsee mit 35.000 Euro.

In der Stadtsanierung sind Mittel in Höhe von 340.000 Euro eingeplant, darunter die Fassadensanierung der Wohnblöcke in der Lindenstraße und die Fortsetzung der Sanierung der Stadtkirche. Auch die Ortsteile werden bedacht. 165.000 Euro soll die Ortsdurchfahrt Unterschöbling kosten, 306.000 Euro der Ausbau zum „Seifenbrunnen“ in Dörnfeld. 185.000 Euro sind für den Abriss der Brache in Lichta vorgesehen und 350.000 Euro für die Teilsanierung des Barigauer Turmes. Auf Grund einer Förderänderung wurde nach den Sitzungen die Maßnahme Wartehalle Unterköditz in Wartehalle Solsdorf mit Ausgaben in Höhe von 30.000 Euro umgewandelt. Die Wartehalle Unterköditz wird in Abhängigkeit von den Fördermitteln und der Haushaltslage 2021 neu eingeplant.