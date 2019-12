Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Königsee könnte bald ein drittes Parlament bekommen

Maike Nieklauson ist Königseerin und wenn es nach ihr geht, dann ist der Stadtrat demnächst womöglich nicht mehr das einzige Parlament in der Rinnestadt. Und gemeint ist nicht der traditionell ähnlich genannte Karnevalsverein namens Unweiser Rat. Die Einwohnerfragestunde am Montag nutzte die junge Frau, um mal eben außer dem angebotenen Mikrofon auch die Versammlungsleitung für einen Moment an sich zu reißen als sie von jedem der anwesenden Stadträte wissen wollte, wie er oder sie zur Idee eines Kinder- und Jugendparlamentes für Königsee stehe. Sie habe sich diesbezüglich in Saalfeld kundig gemacht und dort gelernt, dass eine solche Institution nicht nur die UN-Kinderrechtskonvention umsetze sondern sein Erfolg auch mit der konstruktiven Begleitung des gewählten Stadtrates stehe und falle.

Deswegen sei ja vor dessen Gründung die Einzelmeinung so wichtig. Solcherart befragt, wurde verbreitet Offenheit gegenüber der Idee im allgemeinen geäußert, ohne mit konkreterer Ausgestaltung dieser Vertretung bekannt zu sein. Bürgermeister Marco Waschkowski steuerte seine im letzten Halbjahr gemachten politischen Erfahrungen mit der jüngsten Generation ein: „Ich war mit den Schülersprechern der beiden Schulen im Gespräch und habe ermutigende Erfahrungen gemacht, aber auch solche, wo man durchaus noch etwas nachhelfen muss.“ Auch die zuletzt im Rathaus stattgefunden Schulung der Klassensprecher durch Fachleute der Friedrich-Ebert-Stiftung habe ihn mit Optimismus erfüllt. Er stehe den Interessenvertretungen der Kinder Königsees offen und sachorientiert gegenüber, so seine Ansage. Maike Nieklauson nahm dies als Arbeitsauftrag an, sich um mehr Details in dieser Sache zu bemühen.