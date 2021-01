Königsee stärkt die Frauenpower im Rathaus

Von Henry Trefz

Königsee. Auch wenn die Hauptstadt des Rinnetals eine männliche Form in Namen hat und einen solchen Bürgermeister, sind seit Jahresbeginn wichtige Führungspositionen weiblich besetzt. Bürgermeister Marco Waschkowski (pl.) war also bei der Auftakt-Pressekonferenz nur der Gastgeber für zwei wichtige Personalien im Rathaus für deren Details er nach der Versicherung, dass ihn der Verjüngungstrend in der Verwaltung optimistisch stimme, gern den beiden Frauen das Wort überließ. Die neuen Leiterinnen sind keine Neuzugänge von außen, sondern eigener Nachwuchs, zumindest was Cindy Heyder angeht. Die 29-jährige Königseerin hat vor einem Jahrzehnt in der Stadtverwaltung als Verwaltungsfachangestellte von der Pike auf gelernt. Und mit der Zeit habe sich ergeben, dass im Standesamt ihre mittelfristige Laufbahn weitergehen könnte. Von allein wird das allerdings nichts. Dazu sind Voraussetzungen nötig, ein berufsbegleitender Lehrgang über immerhin drei Jahre machte die junge Frau zunächst zur Verwaltungsfachwirtin und schließlich mit dem dann allerdings nur noch zweiwöchigen Lehrgang “Grundseminar Personenstandswesen” schließlich bereit dafür, Standesbeamtin zu sein und damit auch das Standesamt zu leiten, dass in Königsee dem Ordnungsamt zugeordnet ist. Als solche wird sie in Zukunft nicht mehr nur als Vertreterin der aus der Stadtverwaltung in den Ruhestand verabschiedeten Karsta Fedek fungieren, sondern allein den Überblick behalten. Wer in Königsee (etwa bei einer Hausgeburt) ein Kind auf die Welt bringt, erhält aus ihren Händen eine Geburtsurkunde, sie verheiratet Menschen, die hier in dieser Angelegenheit vor sie treten wollen (überlässt im Falle des Falles das Scheiden aber anderen) und stellt am Ende schließlich Sterbeurkunden aus. Und hat daher auch den Überblick über das Friedhofswesen in der vielgliedrigen Landstadt. Während Cindy Heyder also mit den zentralen Lebensstationen von Menschen zu tun hat, sind gewissermaßen alle Probleme dazwischen ein Fall für Daniela Schwarz und ihr vierköpfiges Team. Die 41-jährige Köditzerin leitet ab sofort das Ordnungsamt welches nach dem Ausscheiden von Melanie Traut zunächst kommissarisch von Cindy Heyder geleitet wurde. Mit der Kummerkasten-Funktion, also den tendenziell eher problembehafteten Anlässen für Rathausbesuche umgehen zu müssen, damit hat sie schon länger Routine. Daniela Schwarz hat sich um solche Belange bis Ende 2018 in der aufgelösten Verwaltungsgemeinschaft “Mittleres Schwarzatal” in Sitzendorf gekümmert und wechselte mit der Neuorientierung von Dröbischau und Oberhain ins heimatliche Rinnetal. Sie lächelt mit einem erfahrenen Blick und findet einen salomonischen Satz für ihre Stamm- und Gelegenheits-”Kundschaft”: “Es ist doch auch eine schöne Sache, wenn man helfen kann, dass etwa aus einem Konflikt eine einvernehmliche Lösung wird.” Wirklich erfüllend findet sie die Vielfalt, die man dem Amt nicht zutraut, wenn man es nicht nur auf die sattsam bekannte Arbeit von Parkknöllchenverteilung reduziert. Die Bereiche Feuerwehr, Fischerei, Forsten, Schiedsstelle, Sondernutzungen, Erlaubniswesen und Veranstaltungsgenehmigungen sind nur ein Ausschnitt aus all dem, was zusammen kommt. Auch das Verkehrswesen spielt eine Rolle, allerdings indirekt, denn Entscheidungen in dieser Sache fallen frühestens auf Landkreisebene. Der persönliche Kontakt zu den beiden Neuen im Amt ist für die Bürgerschaft nach wie vor ein Problem, denn der Lockdown verriegelt auch die Rathaustür bis auf dringende Fälle. Unters Dach, wo die beiden derzeit noch ihre Schreibtische haben, muss allerdings in absehbarer Zeit auch keiner mehr steigen, denn es steht ein Umzug an. Angedacht ist das städtische Gebäude in der Wilhelm-Pieck Str. 2. “Wir können im Gebäude, wo jetzt der Kontaktbereichsbeamte sein Büro hat, einiges so umverteilen, dass noch in diesem Jahr- die beiden Ämter dorthin umziehen werden. Neue Akzente werden mit diesen Personalien aber auch verbunden sein. Bürgermeister Marco Waschkowski möchte die Arbeit der Verwaltungsbereiche nicht mehr hinter Bürotüren versteckt wissen: “Wie schon beim Leerstandsmanager demonstriert, sollen auch andere Ämter in Zukunft in Stadtratssitzungen Bilanz ihrer Arbeit ziehen dürfen und dabei transparenter machen, womit sie sich aktuell beschäftigen.”