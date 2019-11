Königsee und Saalfeld starten in fünfte Jahreszeit

Pünktlich am 11. November um 11.11 Uhr starteten mit Saalfeld und Königsee die ersten Teile des Landkreises in die Faschingssaison 2019/2020, in den Karneval, die fünfte Jahreszeit, die närrische Zeit. Egal, welche der vielen Bezeichnungen für das Fest man bevorzugt, jede Menge Gaudi gab es in beiden Städten. Unsere Reporterberichte vom Faschings-Auftakt:

Königsee

Ob der Unweise Rat Königsee schon in seinem Gründungsjahr zum karnevalistischen Sturm auf das Rathaus blies, ist nicht überliefert, doch in den Jahrhunderten seitdem, hat sich der Erfolg der Schlüsselherausgabeforderung naturgemäß übermäßig häufig eingestellt. Doch trotzdem dürfte sie noch nie so widerstandslos wie diesmal vonstatten gegangen sein.

Eigens für diesen besonderen Anlass nämlich hatte der Unweise Rat vorab trickreich einen seiner Protagonisten als Bürgermeister ins Rennen um die Wählergunst geschickt. Als dieser prompt obsiegte, trat er zwar formell beim Unweisen Rat aus und regiert die Stadt seitdem zusammen mit dem weisen, also dem Stadtrat, doch gestern Vormittag offenbarte er die Taktik des trojanischen Pferdes und brachte zur traditionellen Machtübernahme den Rathausschlüssel ohne jede Gegenwehr zu der in blau-weiß uniformierten Übermacht. Das Volk setzte dem ganzen und nicht nur dem Prinzenpaar die Krone auf und applaudierte auch noch dazu.

Der Unweise Rat hatte perfide Verwirrungstaktiken eingesetzt. So ließ der Präsident den Prinzen Kunibert dem 72. die Antrittsrede halten und rief anschließend April, April - und das im November - denn schließlich sei der ja noch gar nicht vereidigt, aber er habe erstmal hören wollen, ob die Antrittsrede die Inthronisierung überhaupt rechtfertigt. Der hatte sich nicht lumpen lassen und jede Menge Forderungen aufgestellt, an denen er kräftig arbeiten kann, denn auch der Bürgermeister wehrte sich noch nicht einmal zum Schein dagegen, dass er in den nächsten Monaten alle Schuld an Missständen dem Unweisen Rat in die Schuhe schieben kann.

Saalfeld

Prinzessin Ines die Erste und ihr Prinz Reinhard sind zwar schon etwas älter als das Königseer Paar, doch der Adelstitel auf Zeit war ein lange gehegter Traum der beiden. „Ich warte seit 37 Jahren darauf, meine Prinzessin seit 20“, so Reinhard der Erste. Ines war vor sechs Jahren aber schon einmal stolze Hofdame der damaligen Prinzessin. Beide sind im 1. Saalfd-Rolschter-Carnevaslclub aktiv. Die langjährige und gute Kooperation zwischen den Narren der beiden Saalestädte spiegelt sich auch im aktuellen Prinzenpaar wider: Reinhard stammt aus Rudolstadt, Prinzessin Ines aus Saalfeld. Es ist die 54. Saison des Clubs.

Nach dem Umzug mit Pferdekutsche vom Dürerpark zum Markt gab Ute Rutkowski, Pressesprecherin des Carnevalsclubs, am Ziel angekommen den resoluten Hofmarschall, stimmgewaltig, nicht auf den Mund gefallen und um keine Spitze verlegen. Prinz Reinhard ertrug die Anspielungen auf sein für Karnevalsprinzen etwas höheres Alter - er ist Mitte 60 - mit Größe. Die beiden Regenten boten dem Saalfelder Bürgermeister der Realwelt, Steffen Kania (CDU), eine „Kurzzeitübergangszwischenrente“ an.

Der wurde von der Funkengarde aus seinem Rathaus geleitet, ergab sich wie sein Königseer Amtskollege Marko Waschkowski widerstandslos in sein rituelles Schicksal und kündigte in seiner Ansprache an, sich nun auf „Ferienfreuden im Thüringer Wald“ zu freuen. Trotz Temperaturen knapp über der Null-Grad-Marke verfolgten schätzungsweise 100 Saalfelder auf dem Marktplatz das Treiben und jubelten dem Prinzenpaar, dem entthronten Stadtoberhaupt und Carnevalsclub-Präsident Peter Rietzke auf dem Rathausbalkon zu. Neben dem Elferrat, der Funkengarde und der Teenie-Garde, führte die „Tanzende Mäusebande“ als Kindergruppe des Vereins eine Choreografie auf. Zu Gast waren die mit dem 1. SRCC befreundeten „Brummochsen“ des Rudolstädter Carnevalsklub (RCK).

Die Närrischen Saalfelds freuen sich über Nachwuchs, gerade im Kinderbereich. Wer mitmachen will findet Infos aus www.srcc-ev.de. Mehr Fotos auf www.otz.de