Königsee will 2020 weniger tilgen und mehr investieren

Wenn an einem Montag Abend kurz vor 19 Uhr die Parkplätze auf dem Marktplatz knapp werden, dann ist Stadtratssitzung. Das gilt für die meisten Sitzungstermine, den vom 9. Dezember aber besonders. Der Tagesordnung war zumindest keine auffällige Brisanz zu entnehmen: Hier ein neuer Gesetzesbezug bei der Einwohnerzahl-Ermittlung, da eine Formalie beim Übernahmeprozess von Allendorf und Bechstedt in die gemeinsame Verwaltung, an keiner Stelle gab es Diskussionen, nicht einmal bei der kurzfristigen und außerplanmäßigen Ausgabe von immerhin bis zu 25.000 Euro noch in diesem Jahr für neue Telefone im Rathaus, weil die alten inzwischen mehr als ein Vierteljahrhundert auf dem Buckel haben.

Redebedarf hatten die Stadträte nur bei einem Vierzeiler, der eher eine Vorsichtsmaßnahme zu Beginn der parlamentarischen Haushaltsdebatte ist. Weil jede Menge Wünsche für 2020 einer begrenzten Geldmenge gegenüberstehen, schlägt das Rathaus vor, 142.000 Euro Schulden, die kommendes Jahr zurückzuzahlen wären, nicht zu tilgen, sondern sie in den Investitionstopf zu werfen. Die kreditgebende Bank habe für das Vorgehen bereits Zustimmung signalisiert. Der Finanzausschuss hatte diesen Plan mehrheitlich befürwortet. Stadtrat Gunther Kranert (CDU) hatte mit ihm erwartungsgemäß Probleme. Seit 24 Jahren sei es der Stadt mal besser und mal schlechter gegangen, aber niemals habe sie, weder unter den Bürgermeistern Hoppe, noch Sprenger oder Stein die Tilgung der Schulden aussetzen wollen.

Mehr Gewerbesteuer könnte den Plan überflüssig machen

“Wenn wir jetzt damit beginnen, dann werden wir dieses bequeme Mittel jedes Jahr verwenden, um Mittel auszugeben, die eigentlich anderen gehören.” Kranert zeigte allerdings auch Verständnis und erinnerte an die Haushaltsdebatte in den Ausschüssen, bei der man mit einer Fehlsumme von 700.000 Euro begonnen habe, zu der man die 142.000 noch dazu rechnen müsse und bei der man inzwischen bis zum Ausgleich gestrichen und verschoben habe. Diese auch noch wegzukürzen, sei sicher nicht das, was Bürgermeister und Stadtratsfraktionen in ihren Wahlprogrammen bei den Investitionen versprochen hätten. Er schlug stattdessen vor, die zuletzt traditionell zu pessimistisch angesetzten Gewerbesteuereinnahmen um diese Summe höher zu planen und die Tilgungsaussetzung erst zu beschließen, falls diese Einnahmen wirklich ausblieben.

Kranerts Absetzungantrag blieb ohne Mehrheit

Stadtrat Volker Stein (FWG) widersprach dem Eindruck der roten Linie. Die Stadt wolle lediglich angesichts großen Investitionsstaus ihre Tilgung einmalig um ein Drittel verringern. Fraktionskollege Andreas Franke stimmte ihm zu, die zweite Beigeordnete Christina Schlegel (IWW-FW) war dagegen. Horst Ackermann (CDU) fand, man solle zunächst konsequenter Personal abbauen, das jährlich immer noch mehr als eine Million Euro über den Thüringer Durchschnitt hinaus koste. Das wiederum erklärte Stadtratsvorsitzender Eckhard Möbius (UWGK) auch mit der fusionsbedingten Personalübernahmepflicht. Mit seinem Antrag, die Sache nicht abzustimmen, konnte sich Gunther Kranert nicht durchsetzen, mit einigen Gegenstimmen wurde die Aussetzung letztlich beschlossen.