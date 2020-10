Königseerin feiert ihren 100. Geburtstag

Charlotte Schmidt hat am 14. Oktober 2020 in Königsee ihren 100. Geburtstag gefeiert. Bürgermeister Marco Waschkowski überbrachte Glückwünsche.

Charlotte Schmidt hat am Mittwoch in Königsee ihren 100. Geburtstag gefeiert. Bürgermeister Marco Waschkowski überbrachte die herzlichsten Glückwünsche.

Vor 100 Jahre in Oberköditz geboren, wohnte sie hier ihr ganzes Leben, bis sie vor drei Jahren ins Geno-Care-Pflegeheim in Königsee zog. Geburtstagsgäste waren neben ihren Familienangehörigen auch ehemalige Kolleginnen der damaligen Puppenfabrik A. Riedeler in Königsee, wo Charlotte Schmidt in der Lohnbuchhaltung gearbeitet hatte. Der Kontakt unter den Kolleginnen blieb bis heute bestehen und es gab viel von „früher“ zu erzählen.

„Charlotte Schmidt ist hellwach. Ihr Alter ist ihr überhaupt nicht anzumerken“, berichtet der Bürgermeister. Gemeinsam mit ihm erinnerte sie sich an dessen Auftritt mit der Kindergarde zum Karneval in Königsee Ende der 70er Jahre. Damals wurden die Schlümpfe aufgeführt und „der Enkel Erik von Frau Heinze“ war ebenfalls dabei.