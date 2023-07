Königsees Gymnasiasten bauen mit am grünen Klassenzimmer

Königsee Bürgermeister Marco Waschkowski hat über die Firma Otto Bock und den Bauhof die Hochbeete und die nötige Erde zum Verfüllen organisiert. Auch der Rotary Club half

Die Sommerferien haben nun bereits begonnen und die Schülerinnen und Schüler des Dr. Max Näder Gymnasiums in Königsee sind in ihre verdienten Ferien gestartet. Allerdings nicht, ohne vorher einen zählbaren Erfolg besonderer Art zu hinterlassen. In der letzten Schulwoche haben sie sich im Rahmen der Projekttage ein Herzensprojekt auswählen können, in dem sie dann für zwei Tage Neues erlernen konnten.

Neue Ideen für den Außenbereich der Schule

Neben Projekten aus den Bereichen Regionalgeschichte, Sport, Ernährung, Wirtschaft, Kunst und Sprachen gab es dabei auch das Projekt „Grünes Klassenzimmer“ unter der Leitung von Sebastian Kuhn und Sebastian Wünscher. Dabei galt es, den Außenbereich des Max-Näder-Gymnasiums in einer kreativen Art und Weise zu verschönern.

Während des Projektes lernten die über 20 Schülerinnen und Schüler unterschiedliche praktische Tätigkeiten kennen: Der Umgang mit einigen Werkzeugen wurde erlernt, Hochbeete wollten gebaut und anschließend auch mit Erde befüllt werden. Auch ein alter und verrosteter Baucontainer erstrahlt nun an seinen Wänden in neuem Glanz.

Sieben japanische Holzsessel gebaut

Alte Paletten wurden im Sinne der Nachhaltigkeit „upgecycled“ und zu guter Letzt sollte auch ein neues Klassenzimmer im Freien entstehen. "Das Resultat der zwei Tage kann sich sehen lassen", berichtet Sebastian Wünscher über das Projekt: "Wir konnten sechs Hochbeete aufbauen und befüllen, sieben japanische Holzsessel haben wir in dem Projektzeitraum gebaut, die Hälfte des eigentlichen grünen Klassenzimmers errichtet sowie den unansehnlichen Container angestrichen."

Dies alles, so betont Sebastian Wünscher, sei kein Selbstlauf und nur durch zahlreiche Unterstützer möglich gewesen. So habe der Rotary Club Rudolstadt das Projekt „Grünes Klassenzimmer“ finanziell unterstützt, damit beispielsweise eine Grundausstattung an für die Arbeiten erforderlichem Werkzeug beschafft werden konnte. Eine nachhaltige Idee, denn damit konnte nicht nur die dieses sondern können auch künftige Projekte umgesetzt werden.

Städtischer Bauhof und Regelschule halfen mit

Der Bürgermeister der Stadt Königsee, Marco Waschkowski, hatte zudem über die Firma Otto Bock und den Bauhof die Hochbeete und die nötige Erde zum Verfüllen für das Projekt organisiert. Schießlich halfen auch die Nachbaren der Regelschule, in dem auch von dort weiteres Werkzeug bereitgestellt wurde.

Dank letztlich auch an die jungen Leute

Sebastian Wünscher spricht im Namen aller, wenn er betont: "Unser Dank richtet sich einerseits an diese Unterstützer, ohne die es nicht möglich gewesen wäre, dieses Projekt durchzuführen. Der letzte und wichtigste Dank geht jedoch an die fleißigen und engagierten Schülerinnen und Schüler, welche das Projekt vor Ort umgesetzt haben und das Gymnasium durch ihren Einsatz und ihre Ideen zu einem schöneren Lern- und Lebensraum weiterentwickeln."