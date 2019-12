Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Königsees Hainstraße dauert bis ins neue Jahr

Eigentlich war die Hoffnung, dass die Bauarbeiten in der Hainstraße noch in diesem Jahr beendet werden können, lange realistisch. Nun aber ist klar, dass der grundhafte Ausbau doch länger dauert, als zuletzt gedacht. Die Anwohner sahen es sicher jeden Tag vor der Haustür, seit der Stadtratssitzung am Montag und dem Bürgermeisterbericht ist aber nun auch den Einwohner bekannt, dass es etwas länger dauern wird. So früh wie möglich im neuen Jahr, auf die etwas ausweichende Formel hatte das Bauamt den Bürgermeister eingestimmt. Der wollte sich anderntags vor Ort erkundigen, wurde allerdings auch dort nicht mit einem konkreten Datum versorgt. „Wir bauen so zügig wie möglich vorwärts, und wollen bis auf die Weihnachtspause bis zur Fertigstellung keine weitere einlegen, es sei denn, das Wetter zwingt uns dazu“, so klang der Polier der Stadtilmer Baufirma immerhin zuversichtlich, was das eigene Wollen angeht.

Der Ausbau war im Frühling auch wegen der Haushaltsbeschlusslage der Stadt spät in Gang gekommen. Inzwischen sind aber zumindest alle Tiefbau-Arbeiten und die Verlegung neuer Versorgungsleitungen, darunter auch Glasfaserkabel für Breitband-Internetanschlüsse - erledigt und der Aufbau der Pflaster-Straßendecke, der im hinteren Teil schon abgeschlossen ist, beginnt jetzt Stück für Stück auch im vorderen Bereich.