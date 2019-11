Königsees Kinderstube der Demokratie

Was, wenn ich als Schüler mit dem Lehrer ein Problem habe? Oder mir die Pausenregelung nicht gefällt? Meine Helikopter-Eltern alarmieren? Oder selbst etwas tun? Dass Schüler Rechte haben, steht im Gesetz. Und die Schulordnung legt fest, wie sie sie verwirklicht werden können. Doch bleibt alles graue Theorie, wenn es nicht gelebt wird.

Deswegen war dieser Tage der Königseer Ratssaal nicht gefüllt mit erwachsener Kommunalpolitik sondern mit jenen, die im Handwerk der Demokratie gerade ihre ersten Schritte unternehmen: nämlich mit Klassensprechern.

Die Königseer Regelschule hatte die Idee, jenen, die als Vertreter ihrer jeweiligen Klassen deren Interessen vertreten sollen, in einem Zwei-Tage-Seminar mit den Grundlagen vertraut zu machen und sich dafür beim Erfurter Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung Verstärkung organisiert.

Und die beiden jungen Menschen, auf deren Pullovern die Namen Katharina und Quentin zu lesen sind, können ebenso wie Schulsozialarbeiterin Andrea auch Außenstehenden die Regularien erläutern. Etwa, dass eine jede Schulklasse einmal im Jahr einen Klassensprecher unter jenen wählt, die kandidieren und dass alle zwei Jahre von allen Schülern ein Schulsprecher gewählt wird, der durchaus nicht aus dem Kreis der Klassensprecher kommen muss. Dass all diese Gewählten sich regelmäßig zusammensetzen und die Sprecher dabei jeweils als Scharniere funktionieren sollten.

„Uns als Erwachsenen sind diese Prozesse vertraut und wir verfallen schnell in die Routine, die Klassensprecher mit besten Absicht, aber doch allzu sehr an die Hand zu nehmen”, schätzt die Schulsozialarbeiterin ein. Dabei komme es doch darauf an, die Gewählten mit dem Handwerkszeug auszustatten, dass sie selbst die Willensmoderatoren der Schülerschaft werden wollen und können.

Königsees Bürgermeister Marco Waschkowski begrüßt das Seminar ausdrücklich. Hat er doch im Sommer, als ihn seine angekündigte Tournee der Einbeziehung aller Interessenvertreter auch an die beiden Schulen führte, gemerkt, dass da noch Reserven schlummern. „Ich habe ihnen gesagt, ihr seid in eurer Klasse so etwas wie ich für die Stadt, nämlich erster unter gleichen, aber auch der, an den sich alle halten, wenn es Probleme gibt. Das war zwar lustig ausgedrückt aber durchaus ernst gemeint”, skizziert das Stadtoberhaupt, der selbst Vater ist, seine Erwartung.

Aus dem Können muss das Wollen werden

Andrea, Katharina und Quentin aber wissen, dass die theoretischen Grundlagen dieser Demokratieschule zwar wichtig sind, sie aber zugleich auch darauf eingehen müssen, dass Fünftklässler das Thema anders sehen, als ihre fünf Jahre älteren Amtskollegen. Und so ist das Seminar auch mal für ein laufbetontes Quiz gut, und nicht nur die Selbvergewisserung der Rechte, etwa jederzeit auf Einberufung einer Klassenberatungsstunde oder die Freistellung für Klassensprechersitzungen.

Die Erfurter loben den guten Kenntnis-Stand. sind sich aber auch mit der Sozialarbeiterin ein: “Wir haben gute Strukturen und Kenntnisse, jetzt kommt es darauf an, diese auch in konkrete Projekte münden zu lassen.” Denn nichts stärkt das Vertrauen in die Wirkung von Demokratie mehr als konkrete, fassbare Erfolge.