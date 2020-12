Königsees langer Weg zu neuen Eigenheimbauplätzen

Familien wollen in Königsee sesshaft werden und suchen dafür das Grundstück, auf dem ein Lebenstraum Wirklichkeit werden soll. Eine völlige Überraschung war es nicht, was Kay Hertwig zur letzten Stadtratssitzung am Rand seiner umfangreichen Analyse zur Leerstandsentwicklung im auslaufenden Jahr verkündete. Und doch wirft der Satz die Frage auf, wo die Landstadt mit ihren 23 Dörfern in der Rinnetalregion in dieser Sache steht.

Auch wenn man es beim Aufgabengebiet von Kay Hertwig nicht vermutet, so läuft doch, wenn es um Brachenbelebung und Leerstandsvermeidung geht, auch die generelle Ansage am spürbarsten auf, dass nur ein klassischer Einfamilienhausneubau in Frage kommt.

Suche nach baureifen Grundstücken nicht völlig aussichtslos

Dabei ist die Suche nach aktuell baureifen Grundstücken nicht völlig aussichtslos: Wer die bekannten Onlineportale durchforstet, muss aber den Suchradius großzügig einstellen, um auf mehr als einen Treffer zu kommen. Beliebt ist etwa eine 3500 Quadratmeter große Fläche "Am Kuhberg" in Storchsdorf. Auch in Dröbischau (am Höhenblick) und in Leutnitz (In den Gelängen) gibt es Wohngebiete, die noch nicht vollständig bebaut sind.

Schwieriger wird es da schon, wenn Einheimische sich festlegen, dass für sie kein anderer als ein Bauplatz im unmittelbaren Umfeld der Kernstadt in Frage kommt. Auch beim Zuzug von außen spielt die Nähe zur Infrastruktur eine dominante Rolle und ist die Sorge vor der Möglichkeit des Abgeschnitten-Seins (im Winter) nicht immer restlos entkräftbar.

Flächennutzungspläne in die Jahre gekommen

Dabei ist es nicht so, dass nicht auch in Königsee schon neue Wohnungsbaugebiete wie zum Beispiel bis 2003 am Hauptbeil erschlossen und - wenn auch zähflüssiger als zunächst erhofft - mit immerhin einem Viertelhundert Einfamilienhäuser ausgelastet wurden.

"Der Blick zurück nützt uns natürlich nur bedingt", sagt Bürgermeister Marco Waschkowski (parteilos), der auch selbst an der Wasserluft in Königsee wohnt, wo sich nach der Wende ein paar wenige Baugelegenheiten ergeben hatten und genutzt wurden. Er will im kommenden Jahr dem grundsätzlichen Planungsthema mehr Gewicht in der Stadtpolitik geben. "Viele der Kommunen, die in den letzten zehn Jahren zu uns kamen, haben wie Königsee auch Flächennutzungspläne aufgestellt. Doch die sind in die Jahre gekommen."

Prozess ist nicht in einigen Monaten zu machen

Nun, wo auch die dynamische Phase kommunaler Neuaufteilungen etwas abebbt, müssten diese Pläne aktualisiert und vor allem zusammengeführt werden. "Das wird ein Prozess, den wir zwar im nächsten Jahr anstoßen können, der aber nicht in Monaten zu machen ist", warnen Kay Hertwig und Marco Waschkowski einmütig. Letzterer auch mit Blick auf den Stadtrat, der die dabei unweigerlichen entstehenden Kosten kritisch im Blick behalten wird.

Doch komme man letztlich nicht drumherum, wolle man nicht immer wieder bei Interesse nach Bauplätzen nur mit den Schultern zucken oder auf die ländlichen Plätze verweisen müssen, die unterm Strich nicht jedermanns Geschmack sind und eben auch nicht mehr in Hülle und Fülle zur Verfügung stehen.

Eine Marschroute wünscht sich das Stadtoberhaupt: "Wäre es nicht eine lohnende Aufgabe für die Kommunalpolitik, bis zum Ende der laufenden Legislatur zu erreichen, dass junge Königseer Familien sich auch hier ihr Heim errichten können, wenn sie wollen, und Fachleute, die etwa auch das Netzwerk für Digitalisierung nach Königsee lockt, hier auch attraktive Niederlassungsmöglichkeiten für alle Geschmäcker erhalten?"