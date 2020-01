Schülerfahrten in Saalfeld-Rudolstadt: Busse kooperieren mit Winterdienst

Der Schulbusunfall nahe Eisenach, bei dem am vergangenen Freitag zwei Kinder starben, erschütterte Thüringen. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich nicht um einen technischen Defekt oder Fehlverhalten des Fahrers. Wie geht man bei Kombus, zuständig für die Schülerbeförderung in Saalfeld-Rudolstadt, mit dem tragischen Unfall um?

Geschäftsführer Bert Hamm zeigt sich „betroffen, als Busunternehmer und auch als Vater“. Natürlich stelle man sich im Unternehmen die Frage, was man tun könne, um Unfälle wie diese zu vermeiden. „Wir warten aber zunächst die finalen Ermittlungsergebnisse ab“, sagt Bert Hamm.

Bert Hamm, Geschäftsführer der Kombus GmbH Foto: Foto: Tino Zippel

Grundsätzlich erfolgt die Schülerbeförderung im Kombus-Gebiet im integrierten Verkehr. Schüler fahren also in regulären Linienbussen zur Schule und zurück; separate Schulbusse gibt es nicht. Anders als etwa in Reisebussen herrscht in den Wagen keine Anschnallpflicht und sind folglich auch keine Gurte vorgeschrieben.

„Wenn sich in dieser Frage etwas ändern sollte, müsste der Gesetzgeber tätig werden“, sagt der 61-Jährige mit Blick auf Forderungen nach einer Gurtpflicht für Busschüler, die nach dem Unfall aufgekommen war. Eine persönliche Meinung zu dieser Frage möchte er nicht äußern. „Unsere Aufgabe ist, die rechtlichen Rahmenbedingungen so sicher wie möglich umzusetzen.“

Hinsichtlich Schnee- und Eisglätte, die den Unfallbus in den Graben rutschen ließ, sagt Bert Hamm: „Die Winterdienste der Kommunen sind mit unseren Fahrplänen abgestimmt, die Bauhöfe und Räumungsfirmen fahren grundsätzlich, bevor wir starten“. Diese Absprache habe sich bewährt. Sollten Wetterunbilden und winterliche Straßenverhältnisse die Fahrt dennoch infrage stellen, setzt Kombus auf Erfahrung, Intuition und Ortskenntnisse seiner Fahrer. „Die stammen meistens aus den Regionen, die sie befahren“, so Hamm.

Rund 9000 Busschüler täglich befördert Kombus

Die Buslenker entscheiden dann vor Ort, ob sie eine Alternativstrecke nutzen oder über die Kombus-Disposition kurzfristig den Winterdienst anfordern. „Das kann man nicht aus der Ferne entscheiden, da brauchen wir unsere Fahrer“.

Verzögert sich die Fahrt, bekommt die Schule automatisch Bescheid. Hamm: „Das ist aber nur selten der Fall“. Rund 9000 Kinder gelangen täglich mit Bussen des Unternehmens zum Unterricht, fast alle davon im Kombus-Kerngebiet Saale-Orla-Kreis und Saalfeld-Rudolstadt

Hamm verweist auch auf verkehrspädagogische Angebote wie die Verkehrssicherheitstage und die Busschule für Kindergartengruppen und Schüler, die jede Einrichtung anfordern könne und gut angenommen würden. Eine gesteigerte Verunsicherung seitens Schülern und Eltern habe er bisher nicht feststellen können, sagt der Geschäftsführer. „Klar ist aber: Die Sicherheit geht immer vor!“