Kommentar: Berufe in Schubladen

Henry Trefz wirbt für Realismus beim Gefühlsthema Lebensmittel

Eigentlich können die Bauern machen, was sie wollen, irgendwen gibt es immer, der sie in eine politische Schublade stecken will: Mal sind sie gern diejenigen, die das Grundwasser über Gebühr beanspruchen, dann sollen sie die Totengräber der Artenvielfalt sein. Erst wer sich mit den Bauern länger unterhält und zunächst ihre Frustration, über all die Schuldzuweisungen zu Ende angehört hat, merkt, dass dieser Beruf viel mehr mit Naturverbundenheit zu tun hat, als die meisten anderen. Doch Druck kommt vor allem Dingen aus jenem eher städtisch geprägten Milieu, wo romantische Vorstellungen in weltfremde Forderungen gegossen werden.

Was gern kolportiert wird, ist die Erwartung eines möglichst naturbelassenen Lebensmittels. Wann immer solche Träume dann ein Preisschild bekommen, ist es plötzlich mit Umweltbewusstsein längst nicht mehr so weit her. In den Kulturkämpfen fühlen sich die Bauern, dann verständlicherweise oft aufgerieben. Es wäre an der Zeit, die richtige Balance auch in einem so emotionalen Thema wie der Herstellung all dessen, was wir essen, wiederherzustellen.