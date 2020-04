Kommentar: Ich bin einverstanden

Es gibt Leute, die glauben, dass das Coronavirus nur ein Vorwand ist, um die Demokratie abzuschaffen und einen starken Staat zu etablieren. Bei Facebook lassen sich derartige Positionen immer häufiger finden. Ein Saalfelder hat eine Demonstration angemeldet - „gegen Demokratieabbau und die Beschneidung unserer Grundrechte“. Ich persönlich glaube nicht, dass die Demokratie in Gefahr ist oder gar eine Verschwörung vorliegt. 195 Staaten kämpfen gegen das Virus. Sie müssten sich schon gut abgesprochen haben. Wenn man bedenkt, dass einige dieser Staaten untereinander nicht gerade befreundet sind, wäre das schon ein dolles Ding, würden sie alle ein Corona-Komplott decken. Ich denke, es geht ein Virus rum, das viele Menschen töten kann. Gegen den Erreger gibt es gute Mittel, selbst wenn ein Impfstoff noch auf sich warten lässt. Diese Mittel sind jedem Fünftklässler verständlich zu machen. Es helfen die Einhaltung hygienischer Standards und die Unterlassung von sozialen Kontakten. Mit dem Lockdown hat der Staat diese einfache Wahrheit in die Tat umgesetzt. Er hat damit versucht, auch mein Leben zu schützen. Ich bin damit einverstanden. Der wirtschaftliche Schaden freilich ist immens, viele Gewerbetreibende sind an den Rand des Ruins gedrängt. Ich bin dafür, dass die Solidargemeinschaft jeden auffängt, der durch Corona Nachteile erleidet. Finanzielle Hilfen müssen schnell ausgezahlt werden und ich sage, es muss schneller geschehen als es derzeit geschieht. Doch fallen wir bitte nicht Politikern und Virologen in den Rücken, die eine Politik verantworten, für die es keine Alternative gibt.