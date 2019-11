Kommentar: Kinder können nichts dafür

Den Rekordbetrag von über fünf Millionen Euro wird der Landkreis in diesem Jahr für Heimerziehung und Eingliederungshilfe von Kindern und Jugendlichen ausgeben. Das sind die nackten Zahlen, die zur Kenntnis zu nehmen sind. Und natürlich können sie nicht unkommentiert bleiben. Denn dahinter stehen 128 Schicksale von kleinen Menschen, die nichts, aber auch gar nichts dafür können, dass sie derartige Kosten verursachen. Ihnen muss jede Hilfe gewährt werden, die sie brauchen.

Die wachsende Zahl von Fällen, wo eine kostenintensive Betreuung außerhalb der Familie unumgänglich wird, ist Ausdruck einer Entwicklung in der Gesellschaft, die besorgniserregend ist. Immer mehr Eltern sind nicht in der Lage, ihre Kinder selbst großzuziehen. Und um rassistischen Reflexen gleich vorzubeugen: Nicht Flüchtlingskinder sind das Hauptthema, sondern der Nachwuchs biodeutscher Mütter und Väter, die sich Tag für Tag ihr Leben schöntrinken oder mit noch härteren Drogen die Wirklichkeit zu betäuben versuchen.

Will der Staat dieses Problem in den Griff bekommen, müsste er zuerst den Eltern helfen, ihr Leben mit Anstand zu meistern. Was nur mit deren Einverständnis geht, denn es gibt in einer freien Gesellschaft auch ein Recht auf Verwahrlosung. Leidtragende sind immer die Kinder. Das ist traurig. Aber wahr.