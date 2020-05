Kommentar: Mehr Grün für die Steinerne

Mangelnde Kühnheit braucht sich Heike Roos nicht vorwerfen zu lassen: Ihre Konzepte für die künftige Entwicklung des Stadtgrüns in der Steinernen Chronik Thüringens sind so vielversprechend, wie einschneidend. Was nicht negativ gemeint ist. Natürlich dürfte es ungewohnt sein, die untere Saalstraße nicht mehr so befahren zu können, wie es eben jahrzehntelang ging. Für den Graben sieht das Konzept das Ende des Backsteinhauses vor, eine Variante setzt eine zweigeschossige Parkpalette auf die heutige Parkfläche am Schulplatz. Für die Kreuzung schlägt sie einen Kreisverkehr vor. Von der spektakulären Fußgängerbrücke gen Gorndorf ganz zu schweigen. Ziemlich viel Veränderung für Orte, die bisher doch auch ganz gut funktionierten, oder? Zumal all diese Maßnahmen zugegeben nicht zwingend notwendig sein mögen. Aber offen für Neues zu sein ist eine von vielen Würzen im Leben, erst Recht im Städtebau, sofern nichts verhunzt wird. Dieser Eindruck drängt sich bei den Ideen aus Weimar bisher nicht auf. Haben Sie vielleicht ganz eigene Vorschläge für das grüne Saalfeld von morgen? Wir hören sie uns gern an!