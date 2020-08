300.000 Euro, nur um zwei Absperrklappen zu reparieren? Ein paar jener Kritiker, die den Talsperrenbau zu Leibis schon früher bekrittelten, werden sich neu bestätigt sehen. Denn was zu DDR-Zeiten als unverzichtbar galt, um Haushalte bis nach Halle in einem kaputten Netz zu versorgen und nitratbelastete Speicher stillzulegen, das rutschte mit der Wiedervereinigung wie ein Kartenhaus zusammen. Letztlich wurde die Talsperre vor allem auf Betreiben von CDU und FDP gebaut, doch deutlich kleiner als gedacht. Es reichte trotzdem, um den Zeulenrodaern eine schöne große Badewanne zu schenken sowie zwei weitere Talsperren vom Netz zu nehmen. Der hiesige Landkreis hingegen bekam ein großes Wasserwerk, ein paar Jobs im Unterweißbacher Verwaltungsgebäude, einen Rundweg. Und immer mal neue Auerhühner, weil deren Erhalt in der Meuraer Heide zum politischen Kompromiss gehörte. All das kann man ein wenig irre finden. Andererseits hält die Talsperre genug Wasser bereit, um weitere harte Einspeisungen abzulösen. Und so gesehen, sind 300.000 Euro nicht viel – nicht einmal einer pro Fernwasser-Bezieher.