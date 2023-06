Kommentar: Zeitgewinn für die Hexengrundknirpse

In geheimer Abstimmung per Stimmzettel stimmten die Mitglieder des Gemeinderates Uhlstädt-Kirchhasel am Dienstagabend für oder gegen die Schließung des Kindergartens Engerda. Am Ende stand es acht zu acht, bei einer Enthaltung. Damit wurde das Aus für den kleinsten der fünf Kindergärten im Gemeindegebiet abgewendet.