Kommentiert: Gesundheit und Glück

Man muss kein Prophet sein - und es hat auch nichts mit Panikmache zu tun -, wenn man voraussagt, dass der erste Fall eines nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Thüringers, der seit Montagabend auf der Isolierstation der gleichnamigen Klinik in Saalfeld liegt, nicht der Letzte sein wird. Zu viel Zeit ist vergangen, seit er sich mutmaßlich bei einem Skiurlaub in Südtirol angesteckt hat, die Kontakte der Italien-Reisegruppe seitdem zählen nach Hunderten. Ob sie durch die Gesundheitsämter bis ins Detail nachzuvollziehen sind, ist fraglich. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis auch Einwohner des Kreises Saalfeld-Rudolstadt betroffen sind.

Vielleicht sei es gar nicht so schlecht, wenn man ein paar Vorräte im Haus hat, dachte Landrat Marko Wolfram (SPD) schon am Montagabend laut nach, als sich bereits andeutete, was dann am Dienstag im Nachbarkreis Realität wurde. Wenn Schüler und Lehrer eines ganzen Gymnasiums in Heimquarantäne geschickt werden, können die Nudeln schon mal knapp werden.

Für die Behörden wird es in den nächsten Tagen darauf ankommen, in jedem Einzelfall mit viel Fingerspitzengefühl zu entscheiden. Wann sind radikale Maßnahmen wie Veranstaltungsverbote wirklich sinnvoll? Wie weit will man, wie weit kann man potenzielle Infektionsketten aufstrippen? Ist irgend jemandem geholfen, wenn ganze Unternehmen und Einrichtungen zwangsweise dichtgemacht werden?

Spannende Fragen in spannenden Zeiten, für die man vorsorglich die zwei wichtigsten Dinge im Leben wünschen kann: Gesundheit und Glück.